'OT 2020' echa el cierre por la crisis del coronavirus

Después de varios intentos por asegurar su emisión, TVE se ha visto obligada a suspender 'OT 2020' hasta nuevo aviso por la crisis del coronavirus. Así lo ha comunicado la cadena pública este mismo lunes: "RTVE y Gestmusic han decidido conjuntamente el cierre temporal de la Academia de 'Operación Triunfo' y la suspensión temporal del programa dado que no se puede mantener el formato de galas que caracteriza al talent musical".

De esta manera, el popular formato desaparecerá del prime time dominical de La 1 y también perderá toda la cobertura que tiene a través de las redes sociales, cerrando el canal en directo de Youtube.

TVE también ha asegurado que "la actividad en la Academia y las galas se retomarán en cuanto la situación mejore y se pueda realizar el programa con absoluta normalidad".

Noemí Galera comunica la decisión a los concursantes

Noemí Galera, directora de la Academia, ha sido la encargada de hablar con los concursantes de 'OT 2020': "Esto no es el final, es solo un punto y aparte. Nos vamos a ir a casa. Vosotros no sois conscientes de lo que hay fuera y es lo mejor para todos. En cuanto podamos retomaremos el programa. No sabemos de qué manera ni cuando porque todo cambia de un día para otro. Es importante que os encerréis y hagáis caso a todas las indicaciones del Ministerio de Sanidad".

"Esto no es el final, esto es un punto y aparte. Esto no se acaba aquí, cuando se acabe retomaremos el programa como podamos." @NoemiGaleraN 🔴👉🏻 https://t.co/Wu2bwWrIil 💥 #DirectoAcademia16M pic.twitter.com/qn9yuseUy1 — Operación Triunfo (@OT_Oficial) March 16, 2020

"Seréis conscientes de todo lo que pasa en las redes", les ha recordado después, consciente de que los jóvenes participantes llevan varios meses aislados. "Hay opiniones de todos los colores. Si veis que eso os afecta de alguna manera dejad el móvil. Habéis estados dos meses viviendo perfectamente sin redes, así que podéis seguir sin redes".