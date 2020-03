Un médico estalla en 'Sálvame': "¡Que os mentáis en vuestras casas!"

'Sálvame', a pesar de ser un programa de entretenimiento, está dedicando gran parte de su escaleta a la crisis del coronavirus. Con una mesa compuesta por diferentes entendidos en la materia y algunos colaboradores habituales del formato, el espacio de Telecinco se ha querido adaptar a las necesidades de aquellos espectadores que buscan informarse de la última hora de la pandemia.

Este lunes, sin embargo, 'Sálvame' llamó especialmente la atención de los usuarios de las redes sociales por la intervención de Jesús Candel, un médico de urgencias que participó en el programa que conduce Jorge Javier Vázquez para cargar contra el Gobierno y toda esa parte de la población que no hace caso a las medidas preventivas.

"Esto es más serio de lo que incluso los médicos nos imaginamos", dijo nada más entrar en directo. "Yo hoy estoy indignado, cabreado, porque esta mañana he visto a la gente yendo a trabajar, la gente saliendo de sus casas...no sé que pasa en este país que la gente no se entera que se tiene que encerrar en sus casas. Yo no he visto nunca una contagiosidad tan bestial. En mi hospital estamos cayendo como chinches. Nos vamos a quedar sin personal y la gente sale a la calle".

Jesús Candel: “En las urgencias de los hospitales solo vemos casos de coronavirus, la gente se está muriendo” pic.twitter.com/eqK4pnVzhW — Sra.Pecas (@senorapecas) March 16, 2020

Pero esto solo fue el principio de su intervención. "Que nosotros estamos en primera línea de batalla, que estamos pegando los tiros, y estáis mirando desde arriba y no sabéis lo que está pasando. ¡Qué país de pandereta!", afirmó, visiblemente cabreado.

Jesús Candel a tumba abierta. Jorge Javier Vázquez desbordado tapando huecos. Se estaba quedando blanco cuando le hablaba de la posibilidad de contagio en el plató.



pic.twitter.com/vtfDqH1U0F — Naranjito 🍊 (@PedroOtamendi) March 16, 2020

Ante la tranquilidad de Jorge Javier Vázquez y algunos de los tertulianos, Candel también arremetió contra 'Sálvame'. "¡Que os metáis en vuestras casas! No sé qué hacen esos señores que son médicos contigo hablando en un programa. Todo el mundo está con teletrabajo y vosotros no".