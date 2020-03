Si has recibido este mail de la DGT, ten cuidado: es una estafa para hacerse con tu dinero

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha alertado, a través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, sobre la proliferación de una nueva estafa mediante la que un grupo de cibercriminales quiere hacerse con nuestros datos personales y financieros. Un nuevo caso de phishing, que se ejecuta a través de un correo electrónico, en el que los estafadores se hacen pasar por la DGT para informar sobre una supuesta multa no pagada a su víctima.

Nada más abrir el correo electrónico, que proviene de una cuenta a priori fiable (admin@sede.dgt.gob.es), nos encontramos frente a un correo electrónico que dispone del logo oficial de la Dirección General de Tráfico. Un logo que, a pesar de que tiene unas medidas cuanto menos sospechosas, pueden llegar a engañar a quien se enfrente al correo electrónico debido al pánico generado por el asunto del mensaje.

Así es el correo electrónico

Un asunto mediante el que los estafadores, bajo el disfraz de la DGT, te explican que han detectado una multa de tráfico no pagada desde hace varias semanas: "Detectamos en nuestro sistema un registro de multa de tránsito no pagada. Debido a que usted no se notificó en el tribunal de faltas correspondiente, le reenviamos las foto-multas vía Internet".

Si recibes un email con esta notificación sobre pago de sanciones, elimínalo directamente sin pinchar en ningún link. Es #falso #fake #phishing #bulo #fraude. No compartas ni difundas nada antes de contrastar y confía solo en fuentes oficiales. ¡Gracias! 👍 pic.twitter.com/0NthgNVxVD — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) March 17, 2020

Para poder consultar estas fotografías, el correo electrónico nos invita a pulsar sobre un enlace que nos redirigirá a una nueva pantalla: "Para mayor información sobre la multa de tránsito, descargue el detalle en el siguiente link". Una pantalla desde la que los estafadores tratarán de hacerse con nuestros datos tanto personales como financieros. Por esa misma razón, y antes de dar cualquier tipo de datos a terceros, te recomendamos que te dirijas a canales oficiales para salir de dudas.

No, las notificaciones oficiales de la DGT nunca te llegarán a través de correo electrónico

Como ya ha pasado en otras ocasiones, la DGT ha recordado a la sociedad que nunca realizan notificaciones oficiales a través de correo electrónico. Estas siempre llegarán a través de una carta certificada o por el sistema de certificaciones vial. Por esa misma razón, y si has recibido un mensaje de estas características, desconfía. No solo porque tan solo lleguen a través de una carta certificada, sino porque hay varios factores que demuestran que no es real.

Entre otras tantas, el anteriormente citado logo deformado de la DGT y las continuas faltas de ortografía a lo largo del texto. Pero no solo eso. También un remitente que, a pesar de que guarda similitudes con el auténtico, no es real; el asunto del correo electrónico, y el enlace al que redirige para perpetuar el golpe. Por esa misma razón, y si recibes un mensaje de estas características, ni caso: "No compartas ni difundas nada antes de contrastar y confía solo en fuentes oficiales. ¡Gracias!"