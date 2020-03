"El 'sálvese quien pueda' no es la solución", así ha sido la entrevista de Jordi Évole al papa Francisco

"Este año estaba haciendo una serie sobre cárceles y hemos acabado todos encerrados". Después de varios programas en los que ha tratado de plasmar la realidad de las cárceles, ya sea mediante entrevistas a políticos como Oriol Junqueras o conociendo las historias de los distintos reclusos, Jordi Évole ha decidido hacer un especial sobre el coronavirus sin salir de casa. Un programa, que se ha realizado a través de una serie de videollamadas, en el que ha charlado con el que fuera presidente de Uruguay, Pepe Mujica, con el entrenador del Arsenal Mikel Arteta y la modelo Lorena Bernal, y con el propio papa Francisco.

Entre otras cosas, el Sumo Pontífice ha hablado sobre la crisis del coronavirus a nivel global. Después de reclamar unidad y solidaridad en los tiempos que corren, el papa Francisco ha pedido a los empresarios que no despidan a sus empleados y empleadas durante las crisis por el coronavirus:"'El sálvese quien pueda' no es la solución. En este momento, hay que acoger en vez de despedir. Hay que demostrar que hay una sociedad solidaria. Son los grandes gestos que hacen falta".

El papa Francisco y su crisis de fe

Ante estas declaraciones, Jordi Évole le ha pedido que se ponga en la piel de los empresarios, quienes también están pasando por malos momentos. A pesar de reconocer que no sabe cuál es la situación por la que pasa cada uno de ellos, sí que conoce las penurias por los trabajadores y trabajadoras que van a despedir. Por esa misma razón, y para evitarlas, el papa Francisco pide solidaridad.

Aprovechando la coyuntura actual, Jordi Évole también le ha preguntado sobre las crisis de fe y si incluso un papa puede poner en duda la existencia de Dios en estos tiempos que corren. Y el papa Francisco ha reconocido que incluso él ha tenido este tipo de crisis: "En este momento no, pero en mi vida sí. He tenido mis crisis de fe y las he resuelto por la gracia de Dios. Pero nadie se salva del camino común de la gente, que es el mejor camino, el más seguro, el concreto. Y eso nos hace bien a todos".

El personal sanitario y "los santos de la puerta de al lado"

Por otro lado, el papa Francisco también ha querido mandar un mensaje a todos aquellos profesionales que están haciendo todo lo posible para hacer frente al coronavirus: "Les admiro, me enseñan cómo comprometerse y les agradezco el testimonio. Médicos, enfermeros, voluntarios... que tienen que dormir en las camillas porque ya no hay camas en el hospital y no volver a su casa, esa es la vida que están llevando".

Y es que, bajo su punto de vista, todas estas personas son "los santos de la puerta de al lado": "Muchos no son creyentes, otros son agnósticos o llevan una vida de fe a su manera. Pero en el testimonio... ves su capacidad de jugársela por el otro, y entre ellos haya muertos".