Tensión entre Jorge Javier y Cristina Cifuentes: "España no es un país maravilloso"

Este fin de semana, 'Sábado Deluxe' dedicó gran parte del programa a hablar de las crisis sanitaria del coronavirus que en España ya suma cerca de 30.000 contagiados, más de 1.700 fallecidos y 3.107 recuperados.

Para esta mesa de debate, el espacio de Telecinco contó con algunos profesionales entendidos en la materia, entre ellos Cristina Cifuentes. La la expresidenta de la Comunidad de Madrid se ha convertido en un rostro recurrente en los programas de Mediaset, pero su intervención en 'Sábado Deluxe' llamó especialmente la atención de los espectadores por su rifirrafe con Jorge Javier Vázquez, el presentador del formato.

¿La razón? Todo empezó cuando Cifuentes dijo que España iba a superar la crisis sanitaria porque "es un país maravilloso, una gran nación con gente trabajadora". Fue entonces cuando Jorge Javier la interrumpió para recordarle que lo que estaba diciendo no era del todo cierto.

"¿Cómo puedes decir eso si tenemos a la gente más preparada que se ha tenido que largar de este país porque no tenían trabajo? No es un país maravilloso", afirmó el presentador. Cristina Cifuentes intentó defender sus ideas, hablando por encima de Jorge Javier, pero este la cortó inmediatamente: "Hay generaciones, las más preparadas de todas las décadas, y resulta que están en su casa comiéndose los mocos. Esto no es un país maravilloso, y en todos los sectores de la población".

Y añadió: "¿Nos hemos cargado generaciones y decimos que este país es maravilloso? Si la gente se tiene que ir. No podemos decir esto, por favor".

Jorge Javier(quién nos lo iba a decir) poniendo en su sitio a Cristina Cifuentes, que solo se limita a decir que España es una gran nación, discurso vacío vacío vacío. Abro hilo con todo el mini debate. pic.twitter.com/oEhn8syQu0 — Raúl Ernman (@RaulErnman) March 22, 2020

"Es tu opinión y la respeto, pero discrepo", contestó Cifuentes. "España es una gran nación, lo hemos demostrado. Desgraciadamente, en los últimos años, ha habido muchos jóvenes que se han tenido que ir. Pero eso no quita que nosotros seamos un gran país y mucho de esos jóvenes hayan podido volver".

"Hemos condenado a la gente de este país a la precariedad más absoluta, a unos sueldos miserables. Llevan cobrando el mismo sueldo desde hace muchísimos años. Lo que he visto en este país con la gente joven, que tiene que trabajar en 30 sitios para compartir una habitación en un piso…", terminó diciendo el presentador.