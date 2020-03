El Congreso respalda ampliar el estado de alarma hasta el 11 de abril con críticas de las derechas a Sánchez

Ante un hemiciclo casi vacío, con menos de 50 diputados presentes, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha explicado que el pleno de este miércoles se celebraba bajo "condiciones extraordinarias", las mismas, ha dicho, que "marcan la vida de la ciudadanía" durante la crisis por el coronavirus. Más de 300 diputados han seguido el pleno desde sus casas y han votado por vía telemática para que se prorrogue el estado de alarma otros 15 días, hasta el próximo 11 de abril. Con 321 votos a favor, 0 en contra y 28 abstenciones, la cámara baja ha dado su aval a la prórroga del estado de alarma en un pleno en el que PP y Vox han cargado contra la gestión del Gobierno de coalición. "Cuando salgamos de esta habrá mucho tiempo para hacer oposición al Gobierno, pero habrá una diferencia, entonces me defenderé, pero hoy no voy a gastar ni un minuto de mi energía en defenderme de los ataques", ha resumido Sánchez.



La prórroga del estado de alarma ha venido precedida de un bronco debate parlamento. "Comparezco ante la cámara para solicitar tiempo (...) tenemos que aplanar la curva en el menor tiempo posible y evitar olas futuras", ha asegurado Sánchez en su intervención ante los 50 diputados presentes. El presidente del Gobierno ha insistido en que desde que estalló la crisis del coronavirus no ha habido "ni un solo día, ni una sola hora, ni un solo momento en el que este Gobierno y todas las administraciones autonómicas y locales hayan dejado de actuar". El presidente del Gobierno ha vuelto a enumerar después las principales medidas tomadas por el Ejecutivo, desde las destinadas a movilizar 200.000 millones de euros para afrontar los estragos económicos hasta las actuaciones en materia sanitaria, social o científica. "Pido unidad y lealtad (...) El Gobierno de España está estudiando las medidas de sus enmiendas para que aquellas que sean factibles se lleven a cabo. Comparezco para pedirles tiempo y para pedirles lealtad y unidad", ha reiterado ante los representantes a todos los grupos del Congreso.

"Les pido que trabajemos juntos, que pensemos en la angustia de mayores y colectivos vulnerables, en el esmero de los sanitarios. Hay que ahuyentar los pensamientos mezquinos (...) Cuento con ustedes, señorías", ha sentenciado Pedro Sánchez.

La réplica del PP

Una de las réplicas más duras ha llegado desde la bancada popular. "Su intervención me deja preocupado, le voy a hablar como compatriota, como padre y como amigo de fallecidos. Nuestro país no está para más mítines. Los españoles necesitan certezas, no soflamas", ha espetado Pablo Casado, que incluso ha dicho que el Gobierno no está "a la altura" de los esfuerzos de los españoles. El líder del PP ha dicho que "tenemos 27 muertos más de los que nos corresponderían por población" y ha vuelto a afear que se permitiese el 8-M y el resto de eventos masivos. "No lo ha reconocido y no ha pedido perdón por una negligencia tan grave", ha apuntado Pablo Casado, que ha preguntado a Sánchez qué está haciendo para paliar la crisis. "Este decreto es mejorable, pero vamos a votar a favor por sentido de estado (...) Estoy siendo el jefe de la oposición que usted no fue", ha sentenciado.

La réplica de Vox

Tras Casado ha llegado el turno del líder de Vox, Santiago Abascal, que ha comenzado prometiendo a los familiares de las víctimas que los responsables tendrán que rendir responsabilidades. "Vox no descansará para paliar las consecuencias del virus de Wuhan y las irresponsabilidades de los gobernantes", ha comenzado Abascal. "Señores Sánchez e Iglesias, nos han mentido y nos han ocultado información", ha reiterado Abascal, que ha acusado a presidente y vicepresidente segundo de saltarse las cuarentenas y de estar "preparando los indultos para los socios del Gobierno". También ha cargado Abascal contra Fernando Simón, del que ha llegado a pedir el cese. "Él reconoció que el 8-M ya sabía que el virus estaba en las calles, quizá por eso algunos miembros del Gobierno fueron a la manifestación con guantes de látex", ha dicho.

Por último, Santiago Abascal ha acusado de "totalitario" y de "incumplir la cuarentena" a Pablo Iglesias, y ha reclamado a Pedro Sánchez que lo cese por alentar "protestas contra la monarquía". Además también ha pedido la aplicación del artículo 155 para cesar a Quim Torra, al que ha acusado de "poner en riesgo la vida de los catalanes".

La réplica de Unidas Podemos

Por parte de Unidas Podemos, Pablo Echenique ha respondido a algunas de las acusaciones que han lanzado al Gobierno PP y Vox. "Los portavoces de la derecha hablan aquí, que veremos para qué han servido los partidos de la derecha, de una supuesta mala gestión en estos meses y semanas. Pero claro, lo dice Pablo Casado, que ha utilizado en esta tribuna los problemas de nuestros sanitarios y la alta tasa de contagio en ese sector para atacar al Ejecutivo y acusarlo de ineficaz. Sin embargo, lo que no ha dicho es cómo conseguir a la mayor brevedad que lleguen millones de EPIS para proteger sanitario. No lo ha dicho porque no lo sabe. No sabe cómo hacerlo y este es el comportamiento de los partidos de la derecha", ha apuntado.

También ha habido reproches para Abascal. "Ayer propuso que los inmigrantes de nuestro país tengan que pagar antes de recibir asistencia sanitaria. Esto además de repugnante desde el punto de vista moral y de una estupidez económica es absolutamente ineficaz en la lucha contra la epidemia. Cualquiera sabe que si miles de personas quedan fuera del sistema sanitario estaríamos ayudando a propagar el Covid-19 más rápido. De estos dos lugares vienen las críticas al Gobierno de España: del que no dice cómo y de un señor que propone medidas para hacer que el coronavirus se expanda más rápido", ha sentenciado.

La réplica de ERC

"Sois el único ejército no armado que va a ganar esta crisis", ha comenzado Gabriel Rufián, que ha homenajeado a los sanitarios y que ha querido enviar sus condolencias a aquellos que han perdido a sus familiares en esta crisis del Covid-19. "Que nadie cuente para echarnos esta crisis a la cabeza. ¿Qué creen que piensa la gente cuándo les oye hablar de banderas a media asta o de Venezuela? Las banderas no curan, sean rojigualdas, tricolores o esteladas", ha afeado Rufián a los portavoces de PP y Vox.

"Tan absurdo es no haber confinado Madrid a tiempo como ver un atasco en una rotonda de Valencia (...) Tenemos que tener en cuenta que todo el mundo hoy aquí quiere acertar. Si bien hemos apoyado sus medidas económicas y sociales, no podemos más que abstenernos en esta prórroga del estado de alarma. Lo hacemos por dos motivos. Uno, relevante y principal y otro accesorio. El primer motivo, el principal, es absurdo seguir con la matraca de cerremos Madrid y de cerremos Cataluña. Si esto es un problema global, es porque no se trató de forma territorial. Ustedes llegaron tarde y mal a los principales focos de infección", ha apuntado Rufián para justificar su abstención. "Hay que parar y hay que hacerlo rápido. Las medidas de confinamiento y funcionamiento nos siguen pareciendo laxas", ha sentenciado Rufián, que ha terminado afeando a PP y JuntsxCat sus recortes en materia de Sanidad.

La réplica del Grupo Plural

El portavoz del grupo Plural, Íñigo Errejón, también ha cargado contra PP y Vox por "hacer la guerra al Gobierno en vez de al virus", pero a la vez ha reclamado "medidas más contundentes al Gobierno". "Me hago cargo de que su posición no es fácil, pero creo que para frenar la curva hay que parar el país e ir a un confinamiento más duro pero más corto. Saldremos con menos víctimas que lamentar, pero esto es imposible si siguen activos trabajadores de sectores no esenciales. Millones de personas salen a trabajar con miedo a coger al virus (...) hay sectores concretos que son carne de cañón porque no pueden teletrabajar y le tienen más miedo al paro que al virus", ha aseverado. "La gente no tiene que elegir entre coronavirus y ruina", ha insistido. Por su parte, Joan Baldoví, también de este grupo Plural, también ha querido dejar patentes los recortes sanitarios y el copago que impulsó el PP.

La réplica de Ciudadanos

Por su parte, Ciudadanos ha vuelto a insistir en su propuesta de flexibilidad y ha criticado que no se haya realizado un pleno telemático. "Deseamos una pronta recuperación a los que han pasado por esta cámara contagiados del COVID-19 (...) Ciudadanos es el pegamento de los españoles. Hoy recae en mí el honor de representar a nuestros votantes y lo hago después de una cuarentena", ha afirmado María Muñoz Vidal. "Tenemos ante nosotros la solicitud de prorrogar el estado de alarma dos semanas más, es una situación de enorme excepcionalidad. Vamos a respaldar la prórroga de un estado alarma. Quedarnos en casa es la mejor herramienta para combatir este virus", ha continuado la portavoz de la formación naranja, que vuelto a reiterar el sentido de estado de su formación.

***En el pleno también han intervenido PNV, EH Bildu, el Grupo Mixto y la portavoz socialista en la cámara Adriana Lastra (declaraciones en el Eskup).

La respuesta de Sánchez a los grupos

Tras escuchar a todos los grupos, el presidente del Gobierno ha vuelto a tomar la palabra. "El ministerio de Sanidad reaccionó 50 días antes del primer fallecimiento en nuestro país", ha asegurado el presidente del Gobierno, que ha destacado que dos días después de tomar la posesión el Gobierno ya se reunió para tratar de abordar la crisis del coronavirus. "Hoy todos habríamos actuado de diferente manera: las autoridades chinas, francesas, alemanas... pero cuando se actuó no sabíamos lo que sabemos hoy", ha espetado Pedro Sánchez, que ha negado que la reacción del Ejecutivo haya sido tardía. "¿En comparación con qué países? ¿con Reino Unido? ¿Estados Unidos? ¿Canadá?", se ha cuestionado. "España aprobó el decreto de estado de alarma cuando teníamos, y ya son muchos, 120 fallecidos. Italia tenía más de 400. Ha sido sorpresivo", ha reiterado. Sobre el 8 de marzo, ha destacado que todos los países permitieron esa celebración y ha recordado que incluso en Francia hubo manifestaciones de los chalecos amarillos y unas elecciones municipales después del 8-M.

Además, Sánchez se ha dirigido directamente a Pablo Casado. "Los agricultores han parado las protestas para llenar sus despensas, Alemania ha asumido una deuda pública que es histórica... Es momento de estar unido. En esta batalla usted es aliado frente al virus. Estoy demandando lealtad y unidad. Las mismas que muestran otros partidos de la oposición en las comunidades donde gobiernan ustedes. También en nuestro entorno europeo (...) Ni ustedes ni nosotros conocíamos cuánto daño iba a hacer este virus", ha afeado. Al líder de Vox, Santiago Abascal, le ha acusado de tener "pensamiento mágico".

"Cuando salgamos de esta habrá mucho tiempo para hacer oposición al Gobierno, pero habrá una diferencia, entonces me defenderé, pero hoy no voy a gastar ni un minuto de mi energía en defenderme de los ataques", ha sentenciado el presidente del Gobierno.

El aplauso sanitario en la cámara



Pero más allá del debate parlamentario, ha habido un momento destacado en el Congreso cuando a las 20.00 Meritxell Batet ha interrumpido a Íñigo Errejón, que estaba en el uso de la palabra, para animar a todos los diputados a apludir, sumándose al gesto que cada día repite la sociedad española desde sus balcones.



Además, los diputados han convalidado cinco decretos leyes: uno que pone fin del despido objetivo con baja médica, otro que complementa los cambios ya aprobados en la Ley de cadena alimentaria y, los tres últimos, con medidas económicas para aliviar el impacto de la crisis del coronavirus que abarca medidas de tipo sanitario, de apoyo a las familias, "especialmente, a las más vulnerables", y medidas de liquidez para las empresas.

Yolanda Díaz: "Hoy más que nunca: derecho a la salud, a que si enfermas nadie te pueda despedir por ello"

La mayoría de los partidos políticos del Congreso ha apoyado derogar el artículo 52 d. del Estatuto de los Trabajadores que permitía el despido por acumular bajas médicas en un determinado periodo de tiempo. La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha defendido este miércoles en el Pleno del Congreso que "hoy, más que nunca", cobra sentido la eliminación de este artículo, cuyo uso ha sido "fraudulento" y que debe proteger la salud del trabajador, "el derecho a que si enfermas, nadie te pueda despedir por ello".

El artículo 52.d avalaba el despido objetivo "por faltas de asistencia al trabajo aun justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el 5% de las jornadas hábiles, o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses".

La mayoría de los diputados que ha acudido a este Pleno ha defendido la necesidad de proteger al trabajador y derogar este artículo, cuya trasposición europea había que acometer cuanto antes ante la amenaza de sanción. Vox y Foro Asturias han sido los partidos que han manifestado su voto en contra, mientras que el PP ha dicho que no se opondrá, por lo que se abstendrá, y el PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Ciudadanos, Compromís, la CUP y el BNG han defendido su convalidación. JxCAT y Más País también apoyan el decreto ley por vía telemática.

Cambios en la Ley de cadena alimentaria

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado este miércoles ante el Pleno del Congreso que aprobará "de forma inminente" un proyecto de ley para completar los cambios ya aprobados en la Ley de cadena alimentaria para atender la situación del campo, y que permitirá trasponer la directiva europea de prácticas desleales.

Ante un Hemiciclo prácticamente vacío, con apenas unos cuarenta diputados por las medidas de prevención de los grupos ante la expansión del virus Covid-19, Planas ha asegurado que esta nueva norma introducirá "nuevas medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria".

Todo ello en el debate para convalidar el decreto ley con medidas de urgencia para responder a las demandas de agricultores y ganaderos por la crisis del campo, aprobado el pasado 25 de febrero, y que Planas ha defendido porque, a su juicio, permite reequilibrar la relación de fuerzas en la cadena, mejora la transparencia para fijar los precios y también la posición negociadora del productor.

Entre las medidas incluidas en el decreto ley, Planas ha celebrado que se obliga a incluir el coste de producción, para indicar expresamente el coste pactado, prohíbe la venta a pérdidas, regula promociones comerciales de los productos del campo, da publicidad a las sanciones y, además, las endurece. A partir de ahora, ha ejemplificado, no poner por escrito las condiciones de un contrato es una infracción grave y no leve, como hasta ahora.

Planas ha reivindicado, con motivo de la crisis que vive el país por la expansión del coronavirus, el papel que juega cada uno de los actores de la cadena agroalimentaria, celebrando su "buen trabajo" para que "con práctica normalidad" todos los productos lleguen a los ciudadanos En este sentido, ha asegurado que en este Estado de alarma es necesario reflexionar el papel que juegan los productores agroalimentario: "Necesitamos a nuestros agricultores y ganaderos, también a los pescadores, que están ahí", ha dicho. Diputados como Joan Baldoví, de Compromís, le han recordado que "los pescadores lo están pasando mal, están tirando el pescado".

Nadia Calviño avanza que se aprobarán ayudas al alquiler

La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha avanzado que el Ejecutivo aprobara nuevas medidas de ayuda para quienes tienen dificultades en el pago del alquiler y ha añadido que seguirán tomando cuantas iniciativas sean necesarias en las próximas semanas. El objetivo es tratar de minimizar el riesgo de que la ralentización económica tenga un impacto estructural, sobre todo en términos de empleo y que suponga un lastre para la recuperación, ha dicho durante su intervención en el Pleno del Congreso en la que ha pedido la convalidación de los tres decretos leyes económicos aprobados para enfrentar la crisis del COVID-19, que es "excepcional y transitoria".

La ministra de Asuntos Económicos y Economía Digital ha avisado de que la perturbación conjunta de demanda y oferta para la economía español afectará a los ingresos de las empresas y autónomos, generando tensiones de liquidez que podrían derivar en una pérdida de empleo "significativa". Por ello ha abogado por adoptar cuantas medidas urgentes de estabilización para evitar que la crisis se convierta en estructural. "Las propias medidas de contención que los distintos países hemos ido adoptando en las últimas semanas también tienen un impacto directo en la demanda y en la actividad económica doméstica", ha añadido al tiempo que ha afirmado que el Ejecutivo "está trabajando en otras medidas complementarias que puedan ser necesarias en las próximas semanas".

Con la convalidación de estos tres reales decretos-ley, ha señalado, se cumple la obligación de reforzar la respuesta sanitaria, apoyar a las personas más vulnerables y sostener el tejido económico y el empleo "para intentar evitar un impacto más estructural y duradero".

Algunos de los partidos que apoyaron la investidura de Sánchez han pedido al Gobierno un desembolso mayor. Íñigo Errejón (Más País) ha recordado que para hablar de Plan Marshall se tendría que multiplicar por cinco la cuantía de los fondos comprometidos y Gabriel Rufián (ERC) ha propuesto una renta de confinamiento y también impuestos especiales para plataformas digitales y supermercados.

Vox ha apoyado dos de los tres reales decretos con medidas económicas, pero ha pedido nuevas modificaciones para aplicar una moratoria de impuestos a autónomos, pymes y empresas, y también una auditoría de las cuentas públicas para evitar gastos superfluos como, según ha dicho Iván Espinosa de los Moteros, las subvenciones públicas a sindicatos.

Mario Garcés (PP), por su parte, ha confirmado el apoyo de su grupo a las medidas del Gobierno, pero ha pedido ir más allá con, por ejemplo, el aplazamiento de todos los periodos de liquidación de impuestos –incluida la Renta–, y le ha afeado al Gobierno que 20.000 millones de euros [el primer tramo de avales activado] representa solo un 1,6% del PIB español.

Tanto Vox como el PP, de todas formas, han criticado que uno de los decretos incluya la participación del vicepresidente Pablo Iglesias en la comisión de asuntos relacionados con el CNI. Garcés, además, ha pedido "que esto no se convierta en una oportunidad para que determinados miembros del Gobierno vean un cambio de modelo económico".