La reflexión de El Gran Wyoming sobre el "verdadero patriotismo": "Solo así venceremos al coronavirus"

El Gran Wyoming ha reflexionado este miércoles en El Intermedio sobre los distintos factores que componen un país: "¿Un país es su himno? ¿Es su bandera? ¿Su selección de fútbol? A continuación, y después de descargar la selección por algunos desastres cometidos durante las últimas décadas, el presentador ha explicado frente a la audiencia que un país es la gente que lo habita: "Sí, nuestros compatriotas, nuestros vecinos... eso es un país".

Por esa misma razón, cada vez que decimos que hay que ayudar al país, El Gran Wyoming recuerda que hay que ayudar a nuestros vecinos y nuestros patriotas. ¿Y cómo podemos hacerlo en un escenario de estas características? El Gran Wyoming lo tiene claro: "Siguiendo las directrices que nos marcan los técnicos sanitarios". Y es que, tal y como recuerda el presentador, ser un verdadero patriota también consiste en lavarse bien las manos.

Ser patriota también es lavarse bien las manos

Pero no solo eso. A continuación, el presentador de El Intermedio ha mostrado distintas formas de patriotismo y cómo éstas pueden ayudar a nuestro país en una crisis como la que vivimos. Desde lavarse bien las manos, estornudarse en la cara interior del codo o no tocarse el rostro bajo ningún concepto hasta respetar el confinamiento: "Hay que ser cautos y no interferir en el espacio del otro".

Acto seguido, el Gran Wyoming ha explicado que también se puede ejercer el patriotismo desde cualquier estamento, desde el lugar que le ha tocado vivir: "El que tenga alquilado un local a una pequeña empresa que ahora lo esté pasando mal, o directamente haya tenido que cerrar durante estos días, podría flexibilizar esos pagos mensuales".

"En eso reside el verdadero patriotismo"

Unos gestos que, tal y como explica El Gran Wyoming, también deberían verse en estamentos de responsabilidad política o en las grandes empresas de nuestro país: "Si eres el líder de un partido, o portavoz, a lo mejor ha llegado el momento de aparcar las diferencias partidistas e intentar sacar rédito político, porque no es el momento". Bajo su punto de vista, los dueños de las grandes empresas o multinacionales podrían rebajar un poco las expectativas de beneficio y no pasaría nada: "En mi caso... ¿para qué quiero un yate de 15 metros de eslora si tengo una piscina de 13 metros?".

Por todo ello, El Gran Wyoming nos invita a caminar juntos para hacer frente al coronavirus: "En los próximos meses tenemos que caminar todos juntos, arrimando el hombro, codo con codo. Solo así venceremos al coronavirus. Todos junto y muy importante, sin dejar a nadie atrás. En eso reside el verdadero patriotismo". Y es que, tal y como recuerda el presentador de El Intermedio, España lo formamos todos y cada uno de los habitantes que lo componemos. Un país que, si se une por la causa, podrá salir más pronto que tarde de esta nueva crisis.