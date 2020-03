"Necesitamos respuestas claras": la reflexión del Gran Wyoming sobre la fortuna del rey Juan Carlos

Hace apenas unos días, concretamente el pasado lunes, los letrados del Congreso rechazaban por tercera ocasión la apertura de una comisión para que se investiguen las cuentas del Rey Juan Carlos I. A pesar de las peticiones que registradas por Unidas Podemos, ERC y el Grupo Plural a raíz de la publicación de una presunta donación del Rey de Arabia Saudí al monarca en un periódico suizo, los letrados han rechazado investigar al rey emérito basándose en los artículos 56.3 y 65 de la Constitución sobre la inviolabilidad del Rey.

Tras el rechazo de los letrados, El Gran Wyoming se ha sentado en el pico de la mesa de El Intermedio para reflexionar sobre esta decisión: "Ha quedado claro que nuestros representantes no están por la labor de investigarle. Cada vez que alguien pregunta de dónde sale la fortuna del rey, el Congreso responde con un por qué no te callas".

"Que no se le pueda investigar no quita que lo que sabemos hasta ahora sea muy escandaloso"

A continuación, el presentador de El Intermedio ha querido recordar que, en el momento de las actividades investigadas, la figura del rey era inviolable: "Tampoco podemos confiar mucho en que el trabajo tanto de la Fiscalía Suiza como el de la Fiscalía Anticorrupción española obtenga sus frutos, ya que su figura era inviolable y nadie le podía tocar. Y menos mal, porque a poco que le rozaban, se caía de bruces".

A pesar de que no se pueda investigar, el Gran Wyoming ha hecho un resumen sobre la situación actual frente a la audiencia: "Que no se le pueda investigar no quita que lo que sabemos hasta ahora sea muy escandaloso. Presuntas donaciones de 100 millones de dólares de un rey saudí, movimientos millonarios entre cuentas y todas en paraísos fiscales, supuestas intimidaciones por parte de los servicios secretos y, a pesar de todo, aún nadie ha salido a dar explicaciones sobre todo esto".

"Necesitamos respuestas claras"

Por esa misma razón, y después del artículo publicado recientemente en un periódico suizo, el presentador ha pedido "respuestas claras": "Necesitamos respuestas claras y no, nos vale otra vez lo de 'Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir'. Además, cabe recordar que hace algún tiempo, una persona muy importante de nuestro país dijo que todos los representantes de las instituciones públicas deberían tener un comportamiento ejemplar".

A continuación, Wyoming ha compartido un vídeo en el que podemos ver al Rey explicando que todos, principalmente las personas con responsabilidades públicas, tienen el deber de observar un comportamiento adecuado. A pesar de que fue él quien compartió este mensaje con todos los españoles y españolas, el madrileño ha querido quitarle hierro al asunto porque fue un mensaje de Navidad: "No se lo tengamos en cuenta, porque en Navidad todos hacemos promesas que luego se nos olvidan".