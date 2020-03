La lección de solidaridad autonómica de Alberto Núñez Feijóo

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, compareció ayer jueves en un hemiciclo autonómico prácticamente vacío, con la presencia tan solo de los portavoces parlamentarios, para informar sobre la contratación de personal y de material sanitario. Pero el presidente gallego dio también una lección de solidaridad autonómica, defendiendo el préstamos de material a la Comunidad de Madrid.

"Me pregunta por qué cedimos 11 aparatos de UCI a la Comunidad de Madrid. Hay una llamada del secretario general de Asistencia del Ministerio de Sanidad a Conselleiro solicitando material de UCI y yo confirmo esa llamada llamando a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ella me vuelve a solicitar material de UCI. ¿Qué hay que hacer, no remitir el materila de UCI cuando aún no estamos en el pico?", se preguntaba Feijóo.

"Estoy convencido de que, si en Madrid pasa esto con anterioridad, en caso de necesidad recibiríamos mucho más material del que nosotros podemos aportar ahora. ¿Qué concepción tenemos del Estado?", concluyó el presidente gallago.

La situación en Madrid es la más dramática. Según los datos facilitados por Sanidad, hasta este jueves 26 de marzo se habían registrado más de 2.000 fallecidos, con un total de 17.166 contagiados y 1.221 personas ingresadas en la UCI. Pero es en las residencias de ancianos donde se han detectado más complicaciones. En las residencias de mayores madrileñas han muerto al menos 1.065 personas desde el inicio de la crisis, aunque la mayor parte de las muertes son pacientes enfermos de coronavirus o con síntomas. De esa cifra, 70 muertes corresponden a las residencias públicas. El resto han sucedido en privadas o concertadas.