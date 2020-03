Los test chinos rechazados por España recibieron la homologación europea sin pasar ningún examen

El Gobierno ha devuelto al fabricante chino Bioeasy el lote de 9.000 test rápidos que según Sanidad no reúnen los requisitos mínimos de fiabilidad. El departamento de Salvador Illa aseguró el jueves que adquirió el material a través de una empresa española y que los test contaban con la homologación de la UE. Al tiempo el Gobierno hizo públicos dos documentos de importación donde constan las empresas certificadoras europeas que expidieron los permisos necesarios para que la china Bioeasy pudiese exportar sus test a la Unión Europea.

La primera de estas empresas es la belga Qarad, que en su calidad a de representante autorizado, tramitó todos los permisos europeos del fabricante chino para obtener la calificación CE. “Los test no se prueban previamente. La legislación europea no exige que los test pasen un control de calidad previo. El distribuidor puede hacerlo pero no está obligado. La regulación va a cambiar en el futuro, seguro, pero de momento la normativa es la que es” asegura a la cadena SER el CEO de Qarad, Dirk Stynen.

Según la empresa belga su labor consiste en revisar la documentación técnica del fabricante, el etiquetado y avalar una declaración de conformidad del fabricante con las directivas europeas. “Eso es todo lo que se exige para obtener la etiqueta CE” añade Stynen . El CEO de la compañía belga señala que “llegan nuevos tests todos los días, desarrollados contrarreloj ...así que es imposible que tengan la misma calidad que tendrían si hubiesen sido desarrollados a lo largo de un año y medio o dos. Está claro que han de cumplir unos requisitos mínimos, pero el hecho de que estemos en una situación de emergencia complica la situación”

Así mismo, en los documentos de importación de los test de Bioeasy hechos públicos ayer por el Gobierno español figura también un certificado de calidad europeo firmado por la compañía alemana DakkS . Desde esta compañía precisan que su papel es certificar que el la empresa fabricante Bioeasy cumple requisitos en términos de gestión y dirección pero en ningún caso a testar específicamente sus productos.