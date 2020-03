El Gobierno endurece las medidas de confinamiento en España para bajar la curva de contagios

El Consejo de Ministros extraordinario ha aprobado hoy un permiso retribuido recuperable entre el lunes 30 de marzo y el jueves 9 de abril, que no se aplicará a los empleados incluidos en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), a los que se encuentren de baja, ni a los que teletrabajen.

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo extraordinario que el objetivo de esta medida es reducir la movilidad al nivel de un fin de semana de confinamiento.

Este permiso, avanzado ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, supone un "endurecimiento de las medidas de confinamiento" para reducir la transmisión del virus, ha añadido la portavoz, y aprovechar el "pequeño margen" de reducción de la movilidad.

Así, este permiso retribuido recuperable, abonado por el empleador, aunque el empleado tendrá que recuperar las horas cuando vuelva al trabajo, se aplicará a todos los trabajadores que actualmente no prestan servicio en actividades esenciales en el sector público y privado.

Sin embargo, no se aplicará a los trabajadores afectados por ERTE, que ya no acuden al trabajo, quienes desarrollen su actividad en la modalidad de teletrabajo, ni quienes se encuentren de baja por incapacidad temporal o permisos de maternidad o paternidad.

La paralización de actividades no esenciales arranca mañana, 30 de marzo, y finalizará el 9 de abril.

Lista de actividades esenciales

Según el real decreto que ha aprobado el Consejo de Ministros, y al que ha tenido acceso la Cadena SER, ese permiso no será de aplicación a los siguientes trabajadores que podrás ver en este enlace.

