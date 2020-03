Pirlo: "¿El Barça? Me están esperando"

Andrea Pirlo, leyenda en el fútbl italiano e incluso en el panorama futbolístico mundial, ha sorprendido a sus seguidores con un directo de Instagram acompañado del capitán de la Selección italiana campeona del mundo en el año 2006, Fabio Cannavaro hablando de su situación actual y de su futuro como entrenador en la élite.

El exjugador del Milan o de la Juventus colgó las botas en el año 2017 en el New York City, el equipo capitaneado por David Villa, y a partir de ahí el italiano se está formando para entrenar en un futuro. Desde Italia se habló de una posible vuelta de Pirlo a la Juventus, con la que ganó cuatro scudettos, para entrenar al conjunto sub-23 de los de Piamonte.

Uno de los seguidores que asistían a ese directo de Instagram preguntó sobre la posibilidad de que volviese a las categorías de los bianconeri a entrenar, por lo que Andrea Pirlo aprovechó la ocasión para bromear con las numerosas 'novias' que le han salido: "No, tengo muchas solicitudes. En serio, ya tengo el personal listo porque quizás mis primeras ofertas sean desde el extranjero. El Barcelona me está esperando. No quiero desaprovechar mi primera opción, ya he tenido algunas ofertas" , ironizó el italiano.

Andrea Pirlo siempre se ha declarado amante de la filosofía culé y en muchos actos públicos lo ha hecho saber, como la vez que Pep Guardiola lo quiso para su Barça: "Con el Milan habíamos jugado un amistoso contra el Barcelona en el Camp Nou. Después del partido, Guardiola me llamó para que fuese a su despacho. Quería saber si me gustaría jugar en el Barça. Fue un buen detalle que me invitase a su despacho, pero el Milan no quería que me fuese", admitió el italiano en 2017.

El Barcelona está en boca de todos, y mucha relación tiene con los nombres a un banquillo, y Andrea Pirlo, aunque sea por Instagram, se postula para que, tal vez, pueda pisar el Camp Nou como local aunque no sea de jugador.