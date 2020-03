Fernando Alonso dona 300.000 mascarillas y 4.000 equipos de protección individual

Fernando Alonso ha vuelto a demostrar su grandeza con una importante donación a UNICEF para hacer frente con más fuerza al coronavirus. Tal y como ha informado la ONG, Alonso ha proporciado 300.000 mascarillas y 4.000 equipos de protección individual.

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 lleva desde 2005 colaborando con UNICEF en numerosos proyectos humanitarios. Ha respondido así al agradecimiento público de la organización en sus redes sociales: "Gracias a vosotros por la labor incansable que hacéis siempre, como en este momento delicado. Con @unicef_es hemos comprado ya material sanitario tan urgente y necesario. Cualquier ayuda es poca, os animo a todos. Desde un sms con “UNICEF” al 28028 a visitar la pág web de Unicef".

Fernando Alonso ya se había unido días atrás a la campaña con la Cruz Roja impulsada por Rafa Nadal y Pau Gasol, que contó Àlex Corretja el pasado domingo en El Larguero.

El asturiano también fue noticia hace unos días por sus críticas al Gobierno de España y su gestión de la crisis del coronavirus, a través de su Instagram. Alonso aseguró: "Me quedo de piedra... que reaccionaremos según evolucione la emergencia sanitaria (va a ser diferente en España)... que eviten salir a la calle la gente con síntomas... (los demás al parque? A los bares? Que cada comunidad autónoma decida... No se pillan los dedos ni queriendo (...) Seguimos por detrás de otros países en cuanto a medidas, muchas a medias… Así que necesitaremos una responsabilidad individual, no podemos colapsar el servicio sanitario, no es solo por no enfermar, es por no contagiar. Responsabilidad. Cada uno en su ámbito y su entorno. Y esto no es un tema personal, esto es un trabajo de equipo. De todos. Necesitamos quedarnos en casa un tiempo. Por nuestro bien".