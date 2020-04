Los casos de phishing se disparan como consecuencia del coronavirus. Desde que Pedro Sánchez decretara el estado de alarma el pasado 14 de marzo, cada vez son más los estafadores y estafadoras que se aprovechan de la situación de confinamiento para engañar a terceras personas. Mientras que algunos se hacen pasar por la Cruz Roja para acceder a diferentes viviendas, otros prefieren monitorizar sus ataques a través de Internet.

Es el caso de un grupo de ciberdelincuentes que se hace pasar por una serie de instituciones o empresas con el objetivo de hacerse tanto con nuestros datos personales como bancarios. Desde la Dirección General de Tráfico o Ministerios como el de Interior hasta compañías como Netflix, Carrefour o Mercadona, quienes realizan ofertas irrechazables con el objetivo de llamar la atención de terceras personas y engañarlas.

"Hemos decidido sortear una tarjeta regalo de 500 euros cada hora"

El último de ellos, relacionado con Mercadona, llega a través de redes sociales y plataformas de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram. Aprovechando el periodo de confinamiento, los ciberdelincuentes se hacen pasar por Mercadona para "solidarizarse" con aquellas familias que mas lo necesitan en estos momentos tan complicados: "Hemos decidido sortear una tarjeta regalo de 500 euros cada hora".

⚠️#Alerta⚠️



¿Has recibido un mensaje como este, simulando ser @Mercadona, que te regala 500 eurazos solo

por rellenar una encuesta durante la crisis generada por el #COVID19 ?#NoPiques #ESFALSO



Como mínimo te regalarán #Spam..o algo peor... #phishing pic.twitter.com/l1UPEA1POX — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) March 30, 2020

Sin embargo, y como siempre suele pasar en todos aquellos casos en los que nos ofrecen importantes cantidades de dinero, no es más que una estafa para hacerse con nuestros datos. Según ha dado a conocer la Guardia Civil a través de su cuenta de Twitter, la publicación nos invita a acceder a una página web para poder formar parte del sorteo: Haz clic en el link o en el botón, registra tus datos y contesta a una breve encuesta".

¿"Te gustaría disfrutar de una tarjeta regalo de 500 euros totalmente gratis?"

Tras pulsar sobre el enlace en cuestión, este nos redirigirá a una página web que emula a la de Mercadona. Una vez allí, nos encontraremos con una pregunta que servirá de gancho para atraer a las víctimas: ¿"Te gustaría disfrutar de una tarjeta regalo de 500 euros totalmente gratis?". Junto a él, un botón mediante el que podremos formar parte en el sorteo.

Después de pulsar sobre el mismo, la plataforma nos pedirá que respondamos a una encuesta muy sencilla. Cuando hayamos terminado de completarla, los responsables de la estafa nos pedirán nuestros datos personales. No para meternos en su base de datos, sino para utilizarlo con distintos fines. Sin embargo, y como suele pasar en estos casos, no es más que una estafa.

En su página web, Mercadona recuerda que no regala vales de compra ni hace promociones: "No organizamos ningún tipo de promoción o sorteo, ni regalamos vales de compra, ni cobramos por realizar una entrevista de trabajo. Se está usando nuestra marca e imagen sin nuestra autorización. Te recomendamos que no facilites tus datos bancarios y de tarjeta bancaria, ni ningún control otro dato personal, ni realices ningún pago".