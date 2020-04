"Estaba a punto de sacarla y lo paré todo": Rosalía y la canción que no publicó por la crisis del coronavirus

La crisis sanitaria del coronavirus ha pasado factura a todos y cada uno de los estamentos que componen la sociedad. Desde el médico, que tiene que hacer frente a una de las situaciones más críticas de las últimas décadas hasta el económico, donde tanto las grandes como las pequeñas empresas se enfrentan a pérdidas millonarias tras el cierre de sus establecimientos como consecuencia del estado de alarma decretado por Pedro Sánchez.

Una crisis que también afecta, como no podía ser de otra forma, al sector de la música. Durante estas últimas semanas, un gran número de artistas se han visto obligados a cancelar sus conciertos como medida preventiva para evitar la propagación del virus. También los distintos festivales que tenían lugar durante las próximas semanas, quienes han tenido que cancelar o posponer sus eventos hasta nuevo aviso.

"Poder hacer música es salud mental"

Entre ellas a Rosalía, quien sorprendía hace apenas unos días con una nueva canción bautizada como Dolerme. Tras varias semanas encerrada en Estados Unidos, la cantante catalana publicaba un nuevo tema que, tal y como escribía en su cuenta de Twitter, le ayudaba a salir adelante en estos momentos difíciles: "Sé que lo que yo hago como artista puede parecer prescindible, para algunos lo será. Pero para mí, poder hacer música es salud mental".

La artista ha hablado sobre esta y muchas otras anécdotas durante el último programa de Lo de Évole, donde ha dado más detalles sobre su nueva canción y su vida durante el confinamiento: "La escribí porque si no hago música, me pongo muy triste. Si no canto, sino me muevo o bailo un poco, se me empieza a pagar la luz". Y es que, a pesar de estar confinada, la artista reconoce que sigue con sus clases de canto, con sus composiciones y coreografías para poder salir adelante".

"Yo tenía mi plan. En marzo iba a sacar una canción para bailar, super agresiva"

También sobre la canción que tenía preparada para lanzar el pasado mes de marzo, que no ha llegado a ver la luz por la situación actual: "Yo tenía mi plan. En marzo iba a sacar una canción como para bailar, super agresiva, en colaboración con un artista de Estados Unidos. Tenía el vídeo ya, estaba a punto de sacarla, pero lo paré todo". Y es que, tal y como explica la artista catalana, la canción no tenía ningún sentido en un periodo como el que estamos viviendo.

Por esa misma razón, y ante la imposibilidad de sacar este tema, Rosalía se centró en Dolerme: "Me dediqué dos semanas a terminar esta canción, estuve trabajando a distancia con un productor. Lo hicimos lo mejor que pudimos y la saqué. Lo hice lo antes posible porque sentía de corazón que quería sacar esta canción. Aunque no esté perfecta, es una cuestión de la emoción, de lo que tenía ganas de compartir".