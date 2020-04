Detienen a dos hombres por chuparse las manos y restregarlas por diferentes productos de un supermercado

La policía del condado de Lancashire (Reino Unido) ha arrestado este miércoles a dos hombres por contaminar un gran lote de productos de un supermercado de la ciudad con su saliva. A pesar de que los hechos tuvieron lugar el pasado 4 de abril, no ha sido hasta este jueves cuando han podido dar con ellos. Todo ello gracias las cámaras de seguridad facilitadas por supermercado a la policía, fundamentales para identificar a los autores y proceder a su detención, tal y como recoge BBC.

Según ha dado a conocer el citado medio, los detenidos entraron en uno de los supermercados de la cadena Sainsbury's el pasado sábado en torno a las 13.45 horas. Tras acceder al mismo, y después de varios minutos dando vueltas por el establecimiento, decidieron chuparse las manos y esparcir posteriormente los fluidos por cada uno de los productos del establecimiento.

Los detenidos comenzaron a restregar sus manos sobre la carne, la fruta y demás productos frescos

Tal y como ha explicado el inspector James Martin, los detenidos comenzaron a restregar sus manos sobre la carne, la fruta y los productos frescos. Todo ello frente a la atenta mirada de los allí presentes, quienes no daban crédito ante lo que estaba pasando. Después de terminar su obra, ambos salieron tranquilamente del establecimiento. Por suerte, las imágenes registradas por la cámara de seguridad fueron lo suficientemente claras como para identificar a los sospechosos.

Mientras tanto, los responsables del local tuvieron que tirar toda la comida para evitar cualquier posible contagio por COVID-19. Pero no solo eso. También tuvieron que cerrar el local para proceder a su completa desinfección. Varios días después del incidente, las autoridades han confirmado la detención de los dos hombres en la ciudad de Morecambe.

Reino Unido registra 938 muertes, su máximo en un día

La noticia llega en la semana más difícil para Reino Unido en la lucha contra el coronavirus. Y es que, durante las últimas 24 horas, el país liderado por Boris Johnson ha registrado 938 muertes. Una cifra que, tal y como recuerdan las autoridades inglesas, es la más alta desde que se registrara el primer caso el pasado mes de febrero.

Mientras tanto, el primer ministro británico continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de St. Thomas. En la comparecencia del pasado miércoles, el portavoz de Sanidad confirmaba que Johnson continúa en cuidados intensivos pero que se encuentra estable. "Puedo confirmar que se ha incorporado en su cama y ha interactuado positivamente con el personal sanitario".

Aprovechando este caso, el portavoz ha recordado que este virus no distingue de personas: "Las noticias relacionadas con el Primer Ministro nos recuerdan que esta enfermedad no distingue, es un virus terrible que no conoce fronteras, geografías ni condiciones". Por esa misma razón, y con el objetivo de revertir la situación, las autoridades han pedido a sus ciudadanos extremar precauciones.