"No creo que se derrote el coronavirus rezando", el dardo de El Gran Wyoming a la Iglesia

Aprovechando que estamos en plena Semana Santa, El Gran Wyoming ha comenzado El Intermedio con un monólogo mediante el que ha pedido a la Iglesia una mayor implicación en la lucha contra el coronavirus. Y es que, bajo su punto de vista, los rezos no son demasiado efectivos contra un virus que, por el momento, ha contagiado a más de 1.600.000 personas y acabado con la vida de otras 95.000 en todo el mundo.

Sin embargo, y antes de criticar la labor de la Iglesia durante esta crisis, Wyoming ha hablado sobre lo atípica que está siendo esta Semana Santa respecto a las de años anteriores: "No hay caravanas a la salida, ni vacaciones, ni desplazamientos a segundas residencias, ni nada de nada". A pesar de ello, el presentador ha reconocido que "estamos cumpliendo con los preceptos mejor que nunca".

"No va a poder salir a la calle ni Jesucristo"

A continuación, El Gran Wyoming ha explicado que en los colegios religiosos se enseñaba que la Semana Santa era una semana de recogimiento, de estar con el resto de la familia en casa. Una condición que hemos cumplido a rajatabla: "¿Alguna vez hemos estado más recogidos ahora? Venga, por favor". De hecho, durante los próximos días no podrá salir a la calle ni tan siquiera Jesucristo, tal y como recuerda el presentador, quien tendrá que resucitar en casa por primera vez: "A mí me duele especialmente por Jesucristo, que también tenía que resucitar lógicamente, y no va a poder hacerlo".

Wyoming recuerda que, en caso de que salga a la calle, le van a echar la mano: "Le va a venir un policía y le va a recordar que estamos en confinamiento. Ni túnicas ni nada, a casita". A continuación, y después de hacer una parodia sobre la Semana Santa más atípica de los últimos años, el presentador ha querido hacer una reflexión sobre el papel de la Iglesia en la crisis del coronavirus: "Y con la iglesia no me refiero a esas parroquias de barrio que supongo que estarán ateniendo a los feligreses, como hacen siempre, con las puertas abiertas".

¿No podría hacer alguna aportación de índole material?

El Gran Wyoming apunta directamente "a la Iglesia con mayúsculas": "El Vaticano parece que se ha limitado a rezar. Y son muchos los que se preguntan si no puede hacer algo más, ya que es uno de los estados más ricos del mundo. ¿No podría hacer alguna aportación de índole material?".

A continuación, y después de pedirle a la Iglesia una mayor implicación a la hora de hacer frente al coronavirus, el presentador ha querido recordar a su audiencia que el virus no daña al alma, sino al cuerpo. Por todo ello, y dado la semana de recogimiento en la que vivimos, pide un mayor apoyo por parte de la iglesia para salir de esta situación: "No creo que se derrote al coronavirus rezando, aunque no me hagáis mucho caso".