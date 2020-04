¿Puedo ir en bicicleta o moto al trabajo? ¿Tengo que llevar mascarilla?: dudas y respuestas para ir al trabajo

Este lunes muchos trabajadores podrán volver a su puesto de trabajo. Así lo ha establecido el Gobierno eliminando la restricción que sólo permitía a los trabajadores esenciales ir a trabajar.

El Ministerio de Sanidad ha establecido una serie de recomendaciones para la contención del coronavirus, como el uso de mascarillas higiénicas cuando se trabaje con otras personas alrededor, mantener la distancia interpersonal de aproximadamente dos metros y evitar saludos con la mano.

La guía, a la que ha tenido acceso la Cadena SER, resuelve dudas sobre cómo desplazarse en caso de que los ciudadanos no puedan teletrabajar y deban incorporarse a su puesto de trabajo.

¿Puedo ir al trabajo en bicileta o moto?

Sí, se puede acudir al puesto de trabajo andando, en bicicleta o moto. En caso de utilizar un turismo, Sanidad recomienda extremar las medidas de limpieza del vehículo y evitar que viaje más de una persona por cada fila de asientos. Si tenemos que coger un taxi o un VTC, solo debe viajar una persona por cada fila de asientos manteniendo la mayor distancia posible. En los viajes en transporte público se recomienda guardar la distancia de seguridad con los otros pasajeros.

¿Tengo que usar mascarilla si voy en bicicleta o moto?

No, no es necesario llevar mascarilla si utilizamos este método para desplazarnos. El uso de mascarilla higiénica, no médica, es recomendable si se utiliza el transporte público. El ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado que se repartirán 10 millones de mascarillas a los ciudadanos que tengan que utilizar el transporte público para ir a trabajar. Asímismo, Sanidad recomienda cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, o con la parte interna del codo y evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.