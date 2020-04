Una leyenda del fútbol francés atiza a Benzema en su pique con Giroud

Karim Benzema y Olivier Giroud siguen siendo los grandes protagonistas de la polémica en Francia, ambos jugadores se han enredado en un pique a raíz de las declaraciones del jugador del Real Madrid en un directo de Instagram en el que comparaba al jugador del Chelsea con un kart.

Esas palabras siguen sienod motivo de polémica en los medios franceses, y un Bixente Lizarazu, leyenda de los bleue ha aparecido para meterse en medio del lío y atizar a Karim Benzema al que acusa de pagar su frustración con Giroud, del que dice 'no tener que ver con eso': "Karim expresa su frustración por su relación con el equipo de Francia. Lo que hace en Madrid es extraordinario, y no puede hacerlo con los ‘Bleus’. Giroud está pagando el precio y no tiene nada que ver con eso…” sentenció.

Todo ello a partir de las incendiarias declaraciones de Karim Benzema que en un directo de su Instagram al comenzar la cuarentena comparó a su compatriota con un kart: "No podemos confundir a un Fórmula 1 con un kart. Yo soy amable con él, pero yo soy el Fórmula 1…”, dijo Benzema. Estas declaraciones llegaron a oídos de Olivier Giroud que ironizó sobre la comparativa: "¿Qué soy un kart? Un kart campeón del mundo", declaró.

En Francia hay dos corrientes muy claras, por un lado la oficial que mantienen el presidente de la Federación Francesa Noel Le Graët y del seleccionador Didier Deschamps, quienes dijeron que tenía la puerta cerrada: "La aventura de Francia ha terminado", y por otro lado la versión de la afición que en múltiples ocasiones ha dejado claro que desean al jugador del Real Madrid de vuelta.

Lizarazu ha añadido leña al fuego como una voz autorizada y campeón del mundo con Francia en 1998. Una leyenda gala que no ha dudado en atizar a Karim Benzema.