El duro testimonio de una joven médica tras la muerte de su primera paciente durante la crisis del coronavirus

Jordi Évole y su equipo han querido seguir los primeros pasos de Paula Ceris como médica. Y es que, apenas unos meses después de enfrentarse al MIR, la joven ha comenzado a trabajar en un hospital cántabro para ayudar en la crisis del coronavirus. Así lo demuestra en una serie de vídeos que ha ido grabando durante estos últimos días, en los que da a conocer cómo están siendo sus primeros días como médica y los escenarios a los que se está enfrentando desde entonces.

En primer lugar, Ceris habla sobre su primer día de trabajo y sobre cómo ha pasado de estar estudiando el MIR junto a sus compañeros y compañeras a comenzar a trabajar en un hospital. Después de apuntarse a la bolsa de voluntarios del colegio de médicos de Cantabria, la joven recibió la llamada de un hospital sociosanitario para que comenzara a trabajar cuanto antes. Una noticia que le generó una mezcla de nervios, de emoción e incluso miedo. Sin embargo, y a pesar de que todavía no tenía muy claro lo que tenía que hacer, lo afrontaba con ilusión.

La joven tuvo que hacer cuarentena tras el positivo de una paciente a la que supervisaba

A continuación, el equipo de Jordi Évole comparte un nuevo vídeo en el que podemos ver a Paula Ceris en su casa. Apenas una semana después de que comenzara a trabajar en el hospital, la joven tuvo que hacer cuarentena tras el positivo de una paciente a la que supervisaba. Sin embargo, y lejos de quedarse en casa junto a sus padres y hermano para evitar un posible contagio, la médica optó por ir a la casa de unos amigos de la familia, quienes tenían un piso vacío en Santander.

Apenas dos días más tarde, la médica reconocía que al día siguiente tenía que volver a trabajar: "Se considera que la exposición que he tenido con la paciente que fue positivo no ha sido estrecha porque he llevado guantes y mascarilla. Y, entonces, y como estoy asintomática, vuelvo a la carga al pie del cañón".

"Te das cuenta de la fragilidad humana"

Su décimo día en el hospital sería el más duro. Así lo demuestra en el vídeo grabado para la ocasión, en el que reconoce que es el primer día en el que llega a casa y revienta: "Vengo de hablar con unos familiares de un paciente que está muy malito y de contarles que, si en las próximas horas se pone peor, el médico de guardia les llamará para que entren a despedirse de él. Despedirse vestidos como si fueran buzos, como si fueran astronautas, a una distancia de seguridad de dos metros y diciéndole adiós sabiendo que pasará las últimas horas solo".

Y es que, tal y como recuerda la médica, las prácticas universitarias no te enfrentan a situaciones tan duras como estas: "Nunca informas de estas noticias u otra como que el paciente ha fallecido". De hecho, y apenas diez días después de comenzar a trabajar, la joven tuvo que hacer frente a la muerte de su primera paciente. Un episodio que, sin duda alguna, le hizo reflexionar: "Una se da cuenta de la fragilidad humana que, incluso en un mundo desarrollado, te das cuenta que puede echarlo todo abajo".