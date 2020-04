Vox quería que el Congreso no celebrara plenos antes del estado de alarma

Acude Vox al Constitucional porque dice que se ha impedido la actividad de control al Ejecutivo desde el decreto de estado de alarma. Es más, los portavoces parlamentarios (Macarena Olona especialmente) incluso llegó a hablar de "golpe institucional" por lo que consideraban el cierre del parlamento justo cuando creían que era más necesario el control al Ejecutivo.

Lo hace con un recurso de amparo que presentan no tanto por sus efectos retroactivos, que saben que no tendrá, si no para evitar que en el futuro pueda quedar en situación "irregular" el funcionamiento de un congreso con menos actividad.

Sin embargo, en contra de lo dicho públicamente por Vox, el propio partido de Abascal quería que suspendiera totalmente su actividad justo antes de que incluso se hubiera decretado el estado de alarma. Eso es lo que se desprende de la carta enviada por la portavoz adjunta en el parlamento, Macarena Olona, a la presidenta del Congreso, fechada el 10 de marzo, y en la que "rogaba encarecidamente" la suspensión de todos los plenos y comisiones de esa semana hasta tener la certeza de poder "desarrollar nuestra actividad en el Congreso sin riesgo alguno para la salud".

Olona, partidaria entonces de suspender la actividad -algo que ha criticado Vox y por ella misma de manera insistente a lo largo de toda la duración del estado de alarma) anunciaba en esa carta a la presidenta del Congreso que los diputados de su partido trabajarían en sus domicilios "hasta que las autoridades sanitarias determinan que no hay riegos alguno por regresar al Congreso de los Diputados".