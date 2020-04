¿Cuándo terminará la pandemia del coronavirus? Predicciones sobre el fin de la crisis sanitaria

Hace apenas unos días, el jefe del comité de expertos de COVID-19 en Shanghái, el doctor Zhang Wenhong, advertía de que es bastante probable que haya un nuevo brote de COVID-19 en otoño. Varios días más tarde, y después de dar la vuelta al mundo con sus declaraciones, Wenhong se ha reunido con el equipo de Huawei para hablar sobre el futuro de un virus que ha dejado cerca de dos millones de contagios a nivel mundial y unos 120.000 muertos desde el pasado mes de diciembre.

En primer lugar, el profesor ha explicado a los asistentes al coloquio que el coronavirus no desaparecerá este verano a medida que aumenta la temperatura: "El coronavirus solo se puede desaparecer a 50 grados. Una condición ambiental únicamente alcanzable por la región ecuatorial". Tampoco mediante una hipotética vacuna, ya que no estará lista para, al menos, dentro de "un año y medio".

La pandemia mundial durará dos años

Por todo ello, el profesor Wenhong espera que la pandemia dure entre uno y dos años. A pesar de que el brote se ha controlado en zonas como el Asia oriental y sudoriental, existen varias regiones que son bastante vulnerables al virus: "En la actualidad, las regiones más vulnerables son India, Sudamérica y África". Bajo su punto de vista, estos países tienen condiciones médicas "relativamente atrasadas" y "una dieta y nutrición deficientes".

Por lo tanto, y dado que tendremos que convivir con el virus durante varios meses, Wenhong hace hincapié en las medidas de prevención. No solo lavarse las manos con frecuencia o mantener una distancia de seguridad, sino dormir lo suficiente y no quedarse despierto hasta muy tarde para evitar la fatiga. Y es que, tal y como recuerda el profesor, nuestra salud y nuestra dieta serán fundamentales para hacer frente a la propagación del virus.

Las claves para hacer frente al coronavirus: distancia social, higiene, dieta, descanso y ejercicio

Respecto a la dieta, el profesor reconoce que la clave es comer suficiente proteína al día: "Se deben garantizar al menos dos huevos, dos vasos de leche, una comida con pescado y una comida con vacuno al día". A la hora de hablar sobre nuestra salud, Wenhong pide que no trabajemos en exceso durante la pandemia puesto que la fatiga conduce a la disminución de la inmunidad. También que no estemos demasiado delgados ni obesos, por lo que nos anima a hacer ejercicios para mantener el tipo.

El profesor también ha hablado sobre los síntomas de la enfermedad. No solo sobre la fiebre y la tos, los más comunes en la actualidad, sino de otros como la fatiga. Según Wenhong, deberíamos acudir al hospital para hacer una revisión si registramos signos evidentes de cansancio al subir dos pisos de escaleras o presión en el pecho al caminar 200 metros en un terreno llano.

La vida tras dar positivo por coronavirus

¿Y qué hay sobre los distintos casos registrados en Shanghái? Según las estadísticas, el 80% de los pacientes han podido curarse siguiendo el tratamiento de los distintos hospitales y llevando a rajatabla una dieta rica en proteínas. Mientras tanto, el 20% de los pacientes han necesitado oxígeno durante dos semanas. De ellos, tan solo han necesitado intubación entre el 3 y el 5% de los pacientes que han acudido al hospital.

Después del tratamiento, el profesor asegura que los pacientes no tendrán ningún tipo de secuela y que no sufrirán de una fibrosis pulmonar similar al SARS. Tras recuperarse, el paciente no transmitirá el virus a terceras personas, aunque eso no quiere decir que no pueda volver a ser contagiado, tal y como demuestran estudios recientes: "La inmunidad del anticuerpo actualmente no es muy evidente".

Por último, Wenhong ha querido hablar sobre el riesgo de contagio en oficinas tras la vuelta al trabajo. Respecto al primer tema, teniendo siempre en cuenta las estadísticas de Shanghái, el profesor asegura que no hay evidencias de que el coronavirus pueda transmitirse a través del aire acondicionado central. A pesar de ello, Wenhong recomienda que abramos las ventanas y que utilicemos el ascensor con moderación.