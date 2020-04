Marcos Llorente, centrocampista del Atlético de Madrid, y David Broncano, presentador de La Vida Moderna, se unieron por una bonita causa: el jugador donó la camiseta llevada en Anfield y el presentador la compró por 8.100 euros en una subasta para recaudar fondos para Cruz Roja.

El jugador del Atlético de Madrid explicó que donó la última camiseta usada ante el Liverpool (uno de "sus partidos más especiales"), donde los rojiblancos derrotaron al vigente campeón y lograron la victoria con dos goles de Llorente y uno de Morata (2-3).



No obstante, las redes se fijaron en que al finalizar el partido el jugador tiró la camiseta a una de las gradas de Anfield. "Muchos me dijeron que me ibas a dar una falsa. Como me des una falsa te rajo", bromeó Broncano.

En mediocentro explicó que los jugadores disponen de dos camisetas en cada partido y que se las cambian en el descanso, en el caso de ser titulares. "Por eso la tiré, sabía que tenía la otra en el vestuario", añadió.

"Qué alegría me das, aún siendo por una causa solidaria, soy del Atlético y me hace ilusión", explicó Broncano. Además, le preguntó si sabían algo de cuándo y cómo se iba a reanudar la competición. "Yo creo que si no se termina, el que gana al campeón es le nuevo campéon. Ya está, el Atlético campeóne de Europa", explicó el humorista.