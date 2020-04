Rufián lleva la pregunta que se hacen familias con hijos al primer pleno en estado de alarma por coronavirus

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha pedido este miércoles a la sesión de control al Gobierno en el Congreso protección para las familias que en España se ven "obligadas a trabajar y no tienen dónde ni con quién dejar a sus hijos": "Le pido que proteja a las familias, a todas, sea del tipo que sea, que está siendo obligada a trabajar y que no tiene dónde dejar ni con quién dejar a sus hijos. Les pido que las protejan con una prestación. Que no tengan que elegir entre contagiarse o el abandono", decía Rufián desde la tribuna del hemiciclo.

La respuesta desde el Gobierno la ha dado el vicepresidente Pablo Iglesias, que ha admitido que, aunque "este Gobierno ha construido un escudo social sin precedentes", aún "hay sectores que siguen sin estar protegidos". Tras esta autocrítica, ha destacado que el Ejecutivo "trabaja para que ese escudo lleguen a los que lo tienen más difícil". También ha sido consciente Pablo Iglesias de que él tiene "mucha suerte", porque en su casa tiene "jardín" para estar con sus niños: "Soy consciente que millones de familias están en pisos de 40 metros".

El vicepresidente segundo del Gobierno ha recordado la crisis de 2008 para afirmar: "Aprendimos cómo no hay que salir de una crisis". Después ha enumerado algunas de las medidas que se están tomando ahora para no cometer esos mismos errores. Pero Iglesias ha reconocido que la actuación del Gobierno frente al coronavirus probablemente no es suficiente y ha afirmado que;"seguramente lo podemos hacer mejor".

