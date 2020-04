Los dos millones de test rápidos de coronavirus comprados por Reino Unido en China tampoco funcionan

Primero fue España, luego otros países como Alemania y Holanda, y ahora le llega el turno a Reino Unido. Hace apenas unas horas, The New York Times ha dado a conocer que los dos millones de test rápidos comprados el pasado mes de marzo por el gobierno británico no funcionan. Unos test, que fueron comprados a diferentes proveedores chinos, que tal y como aseguraba el gobierno británico a través de un comunicado estaban llamados "a cambiar las reglas del juego".

A pesar de que los test deberían estar disponibles en las farmacias, ninguno de ellos ha salido a la venta. Todo ello después de que un laboratorio de la Universidad de Oxford haya llegado a la conclusión de que los test no son lo suficientemente fiables como para ponerlos a disposición de la sociedad. Veinte millones de dólares perdidos que el gobierno británico intenta recuperar ahora a toda costa.

Los dos millones de test no son efectivos

Según cuenta la información de The New York Times, las dos compañías chinas que ofrecen las pruebas de anticuerpos, AllTest Biotech y Wondfo Biotech le aseguraron al gobierno británico que cumplían los estándares de salud, seguridad y medioambiente establecidos por la Unión Europea. En cuestión de días, y dado que el tiempo corría en su contra en la lucha frente al coronavirus, el Ministerio de Relaciones Exteriores británico envió varios diplomáticos para examinar sus productos, quienes adquirieron dos millones de test para comenzar cuanto antes con las pruebas.

A pesar de que iban a estar disponibles en apenas dos semanas, tal y como explicaba el gobierno británico a través de un comunicado, el gobierno británico decidió no sacarlos a la venta después de admitir que las pruebas no habían tenido el éxito esperado. Algo que, según daba a conocer el director médico de Gran Bretaña, Chris Whitty, "era de esperar". Tal y como explica The New York Times, los funcionarios de salud defienden la compra como una planificación prudente y una experiencia valiosa.

Las compañías chinas culpan a los funcionarios y políticos británicos por exagerar la utilidad de las pruebas

Mientras tanto, las compañías chinas culpan a los funcionarios y políticos británicos por exagerar la utilidad de las pruebas. Y es que, según explicaba el gobierno británico en su comunicado, estos test estaban destinados a cambiar las reglas del juego. Sin embargo, tal y como cuenta la compañía Wondfo en declaraciones a Global Times, su producto estaba destinado solo como un suplemento para pacientes que ya habían dado positivo por el virus. Mientras tanto, AllTest asegura que sus test estaban dirigidos al campo profesional.

Por lo tanto, los test que estaban promocionando como las pruebas que podían cambiar las reglas del juego no han podido ser utilizados. Mientras tanto, el coronavirus continúa avanzando en Reino Unido. Desde el inicio de la crisis, la nación liderada por Boris Johnson ha registrado 103.093 casos y 13.729 fallecidos.