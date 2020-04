Cuidado con este mensaje de WhatsApp de la Policía: es una nueva estafa para hacerse con tus datos

La Policía Nacional ha alertado, a través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, sobre un nuevo timo mediante un grupo de ciberdelincuentes pretende hacerse con tus datos. Una estafa en la que se hacen pasar por la policía para informarte de que estás inmerso en una investigación, algo que les llevará a solicitar tus datos personales para ahondar en la misma.

En primer lugar, tal y como demuestran las distintas capturas de pantalla facilitadas por la policía, los estafadores se presentan como un bot creador por el cuerpo de seguridad. Concretamente por un oficial conocido como Ramirez, encargado de redes sociales en Policía Nacional. A continuación, y tras las distintas presentaciones, los estafadores nos explicarán que ha llegado una denuncia a uno de sus cuarteles por la usurpación de la identidad de una chica.

No ofrezcas tus datos a terceras personas a través de WhatsApp

Tras un periodo de investigación, tal y como refleja la captura de pantalla compartida por la policía, los estafadores nos contarán que nuestro número de teléfono está asociado a la cuenta bancaria fraudulenta denunciada por la chica. Por todo ello, y dado que no han podido personarse en nuestro hogar por el tema del confinamiento, los estafadores nos pedirán una serie de datos personales para confirmar nuestra identidad.

¡MUCHO 👀 a estos mensajes!



Dicen ser la @policia pero NO es verdad➡son los cibermalos



Te informan de que estás inmerso en una investigación y te solicitan información pero ES FALSO➡quieren robarte los datos



❌Nosotros NUNCA te solicitaríamos datos por WhatsApp❌#NoPiques pic.twitter.com/aGflMQU3KF — Policía Nacional (@policia) April 21, 2020

Desde una fotografía de tu DNI por ambas caras hasta un selfi portando el documento de identidad en una de las manos o el número de tu cuenta bancaria: "Una vez aportada toda la información, un oficial se pondrá en contacto contigo especificándote dónde y cuándo han ocurrido los hechos". Todo ello antes de una fecha próxima a expirar, con el objetivo de meter prisa a la potencial víctima.

Cómo detectar que es trata de una estafa

Sin embargo, no es más que una estafa más para hacerse con tus datos personales. Entre las distintas pistas que demuestran que se trata de un timo podemos encontrar algunas tan evidentes como que la Policía nunca se pondrá en contacto contigo a través de un mensaje de WhatsApp ni te pedirá ningún tipo de dato a través de esta plataforma: "Nosotros nunca te solicitaríamos datos por WhatsApp. No piques".

Por otro lado, también podemos encontrar otra serie de errores como los fallos ortográficos. En caso de que la policía se personase por plataformas como WhatsApp, algo que no va a suceder, nunca lo haría con las numerosas faltas de ortografía repartidas por el texto. Por esa misma razón, y si recibes un mensaje de estas características, ni caso. Desde la Policía recuerdan que tan solo un caso más de phishing mediante los que los estafadores y estafadoras pretenden hacerse con tus datos tanto personales como bancarios. Por lo tanto, no respondas a este mensaje y, por supuesto, no compartas con terceras personas para evitar su propagación.