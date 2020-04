El general Santiago defiende que persiguen bulos con "escrupuloso respeto a la libertad de expresión"

El Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, ha matizado públicamente sus palabras del pasado domingo sobre la vigilancia que los agentes hacen sobre bulos en las redes sociales en plena crisis del coronavirus, asegurando que actúan con "escrupuloso respeto" a la libertad de expresión y a la crítica y que la orden es perseguir los bulos contra "instituciones de todo el Estado", no sólo del "Gobierno" como indica la orden interna desvelada por la Cadena SER.

"Estamos hablando de un asunto muy serio que no solo afecta a España sino al resto de países del mundo", añadiendo que "cuando he hablado de bulos y desinformación me refiero a que la monitorización que realiza la Guardia Civil de las redes sociales trata de identificar esos bulos, esa desinformación de origen incierto que puedan generar estrés social, alarma social en cuestiones que en estos momentos tiene que ver con la enfermeda y la salud".

Esta monitorización, dice, "siempre se hace con un escrupuloso respeto a la libertad de expresión y a la crítica", recordando que la Guardia Civil "es garante sin género de dudas de los derechos fundamentales que figuran en nuestra Constitución y entre ellos está la liberad de expresión y de información".

Santiago, en el centro de la polémica desde que el pasado domingo afirmase en rueda de prensa que la Guardia Civil perseguía bulos en internet para "minimizar" las críticas al Gobierno, se ha referido también a la orden interna desvelada por la Cadena SER en cuanto a esta línea de actuación. "Se pide a las diferentes unidades que den cuenta al Estado Mayor de todas las actividades que se realizan en el ámbito cibernético: denuncias, estafas, fraudes, investigaciones judicializadas, denuncias adminsitrativas... y además también se les pide que identifiquen y que estudien y hagan un seguimiento de los bulos y desinformaciones pero esto no impica ninguna acción más allá de detectarlos y reducir la arma social o el estrés".

Puntualiza Santiago que el objetivo no es neutralizar las críticas hacia el Gobierno sino la desinformación contra todo tipo de organismos públicos. "Cuando me refiero a instituciones dejénme que les explique: instituciones del ámbito local, autonómico, estatal... al fin y al cabo, instituciones de todo el Estado". Añadiendo que "hablamos de bulos y de información de caráceter incierto, con ánimo de generar desconfianza en la ciudadanía y alarma, en ningún momento estamos hablando de crítica política o ciudadanos que lo hacen amparados en sus derechos de información".

Orden y polémica

Las explicaciones de Santiago llegan dos días después de que sus palabras en rueda de prensa desencadenaran una serie de reacciones desde Partido Popular, Vox y Ciudadanos: desde solicitar explicaciones en sede parlamentaria hasta interponer una querella contra el Presidente del Gobierno. También llegan unas horas después de que la Cadena SER haya revelado en exclusiva que la Guardia Civil haya emitido una orden a las distintas comandancias para que identifiquen noticias falsas y bulos "susceptibles de provocar estrés social y desafección a las instituciones del Gobierno".

El jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago Marín; el DAO de la Policía, José Ángel González; el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón; la secretaria general de Transportes, María José Rallo del Olmo; y el general Carlos Pérez Martínez, durante la rueda de prensa / Moncloa (Europa Press)

Estas explicaciones se unen a la rueda de prensa de ayer en la que el resto del comité técnico rompió a aplaudir al Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil después de que éste asegurase que "todos los que estamos aquí somos un equipo" y apelase a trabajar "sin ideologías" contra el coronavirus.