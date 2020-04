"No somos enfermos": la respuesta de Marlaska a Vox después de que aludan a su orientación sexual

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha protagonizado uno de los momentos del debate en el Congreso de los Diputados de este miércoles al responder a la política de Vox, Macarena Olona, quien ha hecho referencia a la orientación sexual del ministro.

Durante su primera intervención, la diputada de Vox ha sacado a colación el tema de la homosexualidad y ha dicho que no permitiría que se acusara a su partido de considerar a las homosexuales como personas enfermas, porque no es así.

A este respecto, el ministro ha respondido que no sabía por qué siempre se hace referencia a su orientación sexual. "No sé si tiene alguna fijación", ha continuado para, a renglón seguido, pedir a Olona que traslade a la gente y a organizaciones como Hazte Oír que "no somos enfermos".

"Si me hace el favor que le he pedido, no estaría mal", ha subrayado Marlaska, quien ha instado a la diputada, que "tiene la suerte de ser joven e hija de la democracia", a abrigarse con los valores de la democracia y de la tolerancia.

Pero que GRANDE el Ministro Marlaska, responde a la diputada de VOX “No se xke cada vez se me hace alguna pregunta sale mi orientación sexual al respecto, no sé si tienen alguna fijación, me gustaría pedirle favor, dígale eso a la gente de Hazte Oír que no somos enfermos" 🌈👏 pic.twitter.com/RjX39cDnHR — Carla Antonelli /❤️ (@CarlaAntonelli) April 22, 2020

Las otras críticas de Vox

Olona había insistido previamente en la "deriva totalitaria" del Gobierno, que ha decretado un "estado de excepción ilegal", ha "despojado" a los ciudadanos de derechos y libertades, y "ha hecho de la mentira un sistema de supervivencia". Es "el gobierno del bulo", ha apostillado.

Marlaska no ha querido "entrar en su juego", pero ha recordado a la diputada que se respeta la libertad de expresión, como ella misma puede comprobar cuando "todos los días dice en las redes" y en los medios expresiones como que se está practicando la eutanasia a los mayores o levantando campos de concentración. "Hay palabras que hay que tener mucho cuidado en cómo se utilizan y dónde", le ha espetado el ministro.