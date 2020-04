Casi 15.000 ancianos de residencias de mayores han muerto por COVID-19 o con síntomas compatibles

Las residencias de ancianos se han convertido en la ‘zona cero’ de la pandemia en España. Casi 15.000 mayores han muerto en toda España por COVID-19 o con síntomas compatibles con el virus, según los datos que ha recabado la Cadena SER en los 17 Gobiernos autonómicos con fecha 21 de abril. Además, hay más de 44.000 mayores contagiados o con síntomas, la mitad de ellos solo en Cataluña. Esto supone que están infectados más del 12% de los 360.000 ancianos que residían en geriátricos en nuestro país antes de la pandemia.

El Gobierno sigue sin publicar su informe sobre el impacto del coronavirus en las residencias de ancianos. Pese a que hace ya dos semanas que reclamó la información a las Comunidades Autónomas, el Ministerio de Sanidad aún no ha publicado el cómputo global. Varias comunidades se retrasaron en la entrega de datos pero, el pasado viernes, el Ejecutivo reconoció que ya disponía de toda la información. No obstante, añadió que “todavía la estaba analizando”. Desde entonces han pasado cinco días.

La Cadena SER ha solicitado esa información a los 17 gobiernos autonómicos y, según esos datos, han muerto 14.908 ancianos que vivían en residencias de mayores. De esos casi 15.000, al menos 6.800 fallecieron con síntomas compatibles con el virus, es decir, que no figuran en la estadística oficial de muertos por coronavirus. Decimos ‘al menos’ porque hay seis comunidades autónomas que no han querido facilitar a la Cadena SER ese dato: los fallecidos con sintomatología compatible. Son Cataluña, Euskadi, Aragón, Extremadura, La Rioja y Andalucía.

El epicentro del drama en las residencias sigue siendo la Comunidad de Madrid. En esta región han muerto más de 5.500 ancianos, de los que apenas un millar son positivos confirmados. El resto fallecieron con síntomas compatibles pero sin que se les pudiera hacer la prueba. Le sigue Cataluña, con casi 2.500 ancianos muertos. No obstante, la Generalitat cambió el método de recuento hace una semana y, además de no distinguir entre muertes con positivo confirmado y con síntomas compatibles, solo cuenta los ancianos fallecidos en residencias. No incluye los que hayan muerto en el hospital aunque procedieran de un centro de mayores. Esto ha añadido aún más confusión a una ya de por sí muy complicada estadística. Pero en Cataluña hay un drama añadido. Tiene más de 22.000 ancianos de residencias, un tercio del total de la comunidad, contagiados o con síntomas compatibles, lo que puede agravar considerablemente la situación en los próximos días o semanas.

En Castilla y León han muerto casi 2.100 mayores de residencias y en Castilla-La Mancha más de 1.600. En Aragón son casi 500, en Euskadi más de 400, en la Comunidad Valenciana, Navarra, Andalucía y Extremadura más de 350. En Galicia más de 200. Canarias, con 10 ancianos fallecidos, es la comunidad con menos mortalidad en los geriátricos.

A todo esto hay que sumar que hay más de 44.000 mayores contagiados o con síntomas compatibles con el virus en residencias de toda España. Esto supone el 12,2% del total de los aproximadamente 360.000 ancianos que vivían en geriátricos antes de la pandemia. También hay más de 6.500 empleados contagiados o con síntomas compatibles entre el personal que atiende a los mayores en estas residencias.

