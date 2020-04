La respiración 4-7-8 y otros consejos para conciliar el sueño

Desde hace ya varias semanas, principalmente desde que se desatara la crisis del coronavirus en nuestro país, Pablo Motos ofrece una serie de consejos para hacer frente al confinamiento. Desde el truco para estar alegre durante esta etapa hasta algunos remedios contra la ansiedad. En esta ocasión, el presentador de El Hormiguero se ha dirigido a todas aquellas personas con problemas a la hora de dormir y les ha ofrecido varios consejos para conciliar el sueño.

En primer lugar, el presentador ha recordado que hay que evitar el alcohol, el café y la siesta más allá de la hora de comer para evitar el insomnio. "Si tienes problemas para dormir, hay que quitar la siesta". Y ese que, tal y como recuerda el presentador, el objetivo de cada noche debe ser alcanzar la quinta fase del sueño, conocida como la fase REM. Una etapa que te regenera y te ayuda a descansar por completo para estar activo al día siguiente: "Si duermes mal, y no alcanzas a esa fase, llegan los problemas, las enfermedades".

La rutina y el sueño de calidad

Por otro lado, Pablo Motos recomienda establecer una rutina del sueño: "Para que regularices un sueño de calidad te tienes que acostar y levantar todos los días a la misma hora sin importar que sea entre semana o fin de semana. Así, el cuerpo aprende la rutina y te entra el sueño". También dormir en habitaciones en las que no haga demasiado calor, ya que es más fácil dormir en sitios más fríos, y evitar el uso de pantallas móviles o de ordenador varias horas antes de dormir.

En caso de que te despiertes en mitad de la noche y no concilies el sueño, Pablo Motos recomienda levantarse de la cama. Según el científico Matt Walker, tu cerebro asocia tu habitación con un lugar donde no es posible dormir. Por esa misma razón, no puedes volver a la habitación hasta que no te entre el sueño: "Tienes que ir a otra habitación y hacer algo que no sea mirar a una pantalla".

La respiración 4-7-8

Por último, y si sigue sin entrarte el sueño, el presentado de El Hormiguero nos recomienda que llevemos a cabo la respiración 4-7-8. Una técnica, publicada hace ya varios años por el director de Medicina Integral de la Universidad de Arizona Andrew Weil, que nos invita a coger aire durante cuatro segundos, aguantar la respiración durante siete y echarlo en ocho. A pesar de que se puede hacer en cualquier posición, el médico recomienda hacerlo sentado, con la espalda recta y apoyada en un respaldo.

Mientras tanto, Pablo Motos nos invita a que nos sentemos y nos agarremos de los muslos. Según explica el doctor Weil, el ejercicio surte mejor efecto cuanto más tiempo llevemos practicándolo. Sin embargo, no hay que abusar de él. El estadounidense advierte que tenemos que hacerlo unas dos veces al día y que nunca deberíamos hacerlo más de cuatro durante el primer mes de práctica. Gracias a ello estableceremos una rutina y podremos conciliar mejor el sueño.