Carlos Sainz Jr, quien se encuentra confinado en casa con su familia, ha detallado en un directo con la Cruz Roja cómo está llevando esta situación tal y como hizo su padre en El Larguero hace unas semanas, además de hablar sobre la actualidad del mundo del automovilismo y los crecientes rumores de que Ferrari se pueda convertir en su próximo destino.

Ante esto último, se mostró seguro de sí mismo ante los rumores que lo acercan a la escudería de Il cavalino: "Confío en mis habilidades, el año pasado di un paso muy importante y soy capaz de hacer cosas muy buenas en un McLaren, en un Ferrari o en un Mercedes", dice Sainz

El piloto madrilñeo hizo una magnífica campaña la pasada, logrando su primer podio en la Fórmula 1 y su gran rendimiento, por encima de su compañero de equipo Lando Norris, así como su buena posición en el Mundial como primero del grupo descartando al Big Three (Mercedes, Ferrari, Red Bull), ha llamado la atención de estos mismos.

Desde Italia han apuntado a tres nombres en los que se interesaría Ferrari en el caso de que Vettel no renovase. El piloto alemán ha rechazado la primera oferta de renovación de los italianos, y la rumorología se ha disparado, desde el país de la bota apunta como posibles sustitutos a: Ricciardo, Giovinazzi o Carlos Sainz Jr.

Muchas cosas en el aire de cara a la vuelta de la Fórmula así como de esta propia temporada, de la que lo útlimo que se sabe es la cancelación de GP de Francia, que estaba programada para el fin de semana del 28 de junio.

Así habló en el directo de la Cruz Roja sobre la hipotética cancelación de toda la temporada, una pésima noticia para la supervivencia de algunos de los equipos: "¿Cancelar el año entero? Prefiero no ponerme en esa tesitura porque sería muy malo para la F1. Mucha gente y muchos trabajos dependen del automovilismo, prácticamente la plantilla de McLaren está en un ERTE y es una solución a corto plazo, pero no puede serlo a medio o largo plazo"

Por el momento, el piloto de McLaren sigue confinado en su domicilio en la capital de España, esperando a que se solucione toda esta situación, y así es cómo lo lleva: "Yo creo que nunca he pasado más de dos semanas seguidas en casa. Me está ayudando a experimentar conmigo mismo porque nunca he tenido tanto tiempo libre. Estoy probando dietas o entrenamientos diferentes y me entreno tres o cuatro horas al día"