"Ya no puedo más": Los Morancos arrasan con su parodia del confinamiento al ritmo de 'Camilo el del sexto'

El pasado 14 de marzo, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez decretaba el estado de alarma en nuestro país para hacer frente a la crisis del coronavirus. Un escenario que suponía, entre otras cosas, la limitación de la libertad de circulación de las personas. A partir de entonces, tan solo pueden salir de sus casas aquellas personas que necesiten hacerlo para ir al trabajo, para ir al supermercado, para realizar diferentes gestiones en el banco o para sacar a su perro para que pueda hacer sus necesidades. También los niños y niñas quienes, a partir del pasado domingo, pueden salir una hora acompañados de uno de sus progenitores.

Sin embargo, todavía hay millones de personas que permanecen en sus casas hasta que el Gobierno decida que ha llegado el momento de salir a la calle. Uno de ellos es Camilo el del sexto, quien reconoce que ya no puede más con esta situación. Un personaje, inspirado en el artista Camilo Sesto, que ha sido utilizado por Los Morancos para concienciar sobre la importancia de permanecer en casa durante estas semanas para hacer frente a la curva tanto de contagios como de muertos.

"Siempre se repite esta misma historia y no tengo niños ni mascotas"

Todo ello a través de una versión del clásico Ya no puedo más, en la que Camilo el del sexto explica que necesita salir a la calle porque ya ha hecho todo lo que se podía hacer durante el periodo de confinamiento. Y es que, desde que se decretara el estado de alarma, Camilo el del sexto lleva más de 40 días encerrado. Un tiempo más que de sobra para hacer prácticamente de todo. Por suerte, no está solo. Tal y como reconoce en la canción, siempre está acompañado por el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, presente en su día a día: "Ya somos íntimos los dos".

Entre otras cosas, Camilo el del Sexto asegura que hace gimnasia, pan y bizcochos desde el inicio del confinamiento. También que limpia el piso y aplaude a las ocho en honor a quienes luchan contra el coronavirus. Sin embargo, el personaje reconoce que ya no puede más: "Siempre se repite esta misma historia y además no tengo niños ni mascotas".

"Te juro que salgo con mascarilla, habla con Illa".

El hecho de no salir a la calle ha provocado que haya comenzado a comer más de lo que le gustaría: "Viviendo así se come un montón, me está saliendo barriga". Algo que ha podido comprobar recientemente, cuando se probó uno de sus trajes y descubrió que ya no le cabía. Por esa misma razón, y dado a que cree que vive en un bucle, Camilo el del sexto le pide a Simón que le deje salir: "Te juro que salgo con mascarilla, habla con Illa".

Una parodia que invita a la sociedad a permanecer en casa y cumplir las recomendaciones de higiene para hacer frente a la curva. Así lo refleja el dúo cómico al final del vídeo, donde recuerda que si el encierro nos perturba, debemos acordarnos de la curva. Un vídeo que ha superado el millón de reproducciones en 24 horas, convirtiéndose en tendencia en YouTube.

