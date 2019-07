El alegato ecologista de 'Los Morancos' a ritmo de Rosalía: "¡Mierda pura!"

Los Morancos vuelven a versionar a Rosalía. Después de criticar los polémicos másteres de Cristina Cifuentes, Carmen Montón o Pablo Casado a ritmo de Malamente, el dúo cómico compuesto por César y Jorge Cadaval vuelve a versionar una de los últimos éxitos de la artista catalana para denunciar el uso indiscriminado de plástico.

Así lo han dado a conocer a través de su cuenta de YouTube, donde explican que se trata de una parodia sobre un tema que, sin embargo, no es de risa: "No nos estamos cargando el medio ambiente, nos estamos cargando el ambiente entero. Por este motivo, Los Morancos tratan con humor un tema que no es de risa: el uso indiscriminado de plásticos".

Con basura

Al igual que el videoclip original, Con basura comienza con el dúo cómico subido a un avión. Un avión que, en esta ocasión, está hecho a partir de una botella de plástico. A continuación, la realización nos lleva al interior del avión, donde los personajes de César y Jorge Cadaval aparecen rodeados de basura y con una manicura que trata de imitar a mostrada por la artista catalana.

En primer lugar, la falsa Rosalía reconoce que el mundo está perdiendo la locura: "Estamos perdiendo la locura, tirando a los mares la basura. Plásticos que nunca se depuran y que en los océanos perduran". Después llega el momento del estribillo y ambos recomiendan olvidarse de las bolsas de plástico, de los envoltorios para las verduras y las pajitas: "Piensa en la generación futura".

"El mundo es prestado, hay que devolverlo"

Después recuerdan que todo lo que tiramos acaba en nuestra barriga: "Si comes pescaíto frito, luego vas a echar los plastiquitos". Por esa misma razón, los cómicos instan a no tirar bolsas, tampones y cables. Tampoco las latas de refresco, las bandejas de carnes y pechuga, las colillas o los envoltorios de la fruta: "El mundo es prestado, hay que devolverlo".

Por último, los hermanos Cadaval recuerdan que tan solo tenemos un planeta y que todos tenemos que beber del mismo agua. Debido a ello, el dúo cómico pide a sus seguidores que dejen de utilizar plástico de forma indiscriminada: "No nos estamos cargando el medio ambiente, nos estamos cargando el ambiente entero".