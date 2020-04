La COVID-19 deja la peor EPA desde 2013, con 285.000 empleos destruidos

La Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre del año mide el comportamiento del empleo durante 13 semanas, y la crisis de la COVID-19 empezó a afectar al mercado laboral español a partir de la semana 11; con todo, ha conseguido que los datos de esta encuesta sean los peores desde el primer trimestre de 2013. La ocupación cayó entre enero y marzo de 2020 en 285.600 personas y el paro subió en 121.000, lo que lleva el total de ocupados a 19.681.300, el total de desempleados a 3.313.000 y la tasa de paro al 14,41%, seis décimas más que el trimestre anterior.

Pero estos datos no recogen los efectos completos de la crisis, como admite el Instituto Nacional de Estadística, que es quien elabora la EPA. La caída en la ocupación no incluye a los afectados por ERTE que, según la metodología de la EPA, se consideran ocupados mientras la suspensión de empleo no alcance los tres meses. Para aproximarnos al dato de personas que han dejado de trabajar, se puede observar en la EPA el total de ocupados que dicen no haber trabajado en la semana de referencia, que han aumentado en 509.800 personas este trimestre.

En cuanto al paro, que ha aumentado en 121.000 personas, dice el propio INE que muchos de los trabajadores que han perdido su empleo pueden no contar técnicamente como parados si no les ha dado tiempo a ponerse a buscar empleo, o los mecanismos de búsqueda de empleo están inactivados (ETTs cerradas, por ejemplo) o si están posponiendo de momento la búsqueda de empleo para cuidar a algún familiar (niños que han visto cómo les cierran el colegio, por poner un caso). Así que para aproximarse al número total de afectados por la crisis del coronavirus la EPA recomienda mirar también el número de inactivos, que han repuntado en este trimestre en 257.500.

Ocupados y parados

En el análisis más fino, y en el caso de los 285.600 ocupados que se han perdido en el primer trimestre, el desplome se ha dado sobre todo en los Servicios (275.900 menos), aunque también hay retrocesos en la Agricultura (–9.100) y en la Construcción (–6.200). En cambio, aumenta el empleo en la Industria en 5.600 personas. Por territorios, en el último trimestre tan solo aumentó el empleo en Ceuta y Melilla y las mayores reducciones se produjeron en Baleares, con -67.000 ocupados menos, Comunidad Valenciana, que pierde -32.000 y Andalucía, donde el retroceso es de -28.900.

En el caso del paro (que ha subido en 121.000 en el trimestre), por Comunidades Autónomas, los mayores aumentos del número de desempleados se produjeron en Baleares (49.200 parados más) comunidad de Madrid (+20.600) y Castilla – La Mancha (+13.500). En cambio, hay territorios en los que, en el conjunto del trimestre, se ha registrado reducción de paro: País Vasco, –4.500, Canarias, –2.100 y Navarra, –1.900. Por sectores, el desempleo aumentó en el último trimestre en servicios (+172.800 parados más) y en la industria (+15.100). Aunque bajó el paro en agricultura ( –19.700) y en la construcción (–9.600).

Y en el caso del tipo de empleo, como ya se vió en los datos de paro registrado y Seguridad Social, conocidos hace unas semanas, esta crisis del coronavirus se ha cebado sobre todo con el empleo temporal, que se deja 255.300 ocupados en el trimestre (una caída del -5,8%). Los indefinidos también retroceden, en 30.700, un -0,25%. Lo mismo según tipo de jornada; sufren más los más precarios: la reducción de la ocupación a tiempo completo fue de un -1,11%, y la de tiempo parcial, un -3,28%.

