El Pentágono de Estados Unidos publica por primera vez una serie de vídeos de avistamientos de ovnis

Hace ya varios meses, concretamente el 19 de septiembre de 2019, la Armada de los Estados Unidos confirmaba la presencia de fenómenos aéreos no identificados en una serie de vídeos captados por varios pilotos de la Marina. Unos vídeos, publicados entre 2004 y 2015, en los que se podían ver a una serie de objetos no identificados moviéndose a gran velocidad por el cielo gracias a las cámaras infrarrojas de los pilotos.

Varios meses más tarde, el Departamento de Defensa del país ha publicado tres vídeos "para clarificar cualquier malentendido por parte del público por si las grabaciones que han circulado por Internet son reales o no". Todo ello a través de la página de la Ley de Libertad de Información (FOIA), donde podemos tanto consultar los vídeos como descargarlos para vernos en nuestro teléfono móvil o nuestro ordenador.

Así son los tres vídeos: "¡Se está moviendo muy rápido!"

El primero de los tres vídeos, grabado en noviembre de 2004, nos traslada a unos 160 kilómetros en el Pacífico. En él se puede ver a dos pilotos de combate que se encuentran un objeto volador no identificado durante una misión de entrenamiento. Según explica del Departamento de Defensa de Estados Unidos, los pilotos encontraron un objeto de aproximadamente 12 metros de largo que se movía a unos 15 metros sobre el agua. En un momento dado, y cuando los pilotos trataban de acercarse a él, el objeto comenzó a ascender a gran velocidad. Un movimiento que, tal y como explicarían los pilotos, no habían visto en sus vidas.

Los otros dos vídeos, grabados en 2015, incluyen imágenes de una serie de objetos que se mueven rápidamente por el aire. Mientras que en el primero de ellos se ve correr un objeto por el cielo que comienza a girar a gran velocidad, en el segundo se distingue otro objeto desplazándose por el cielo a una velocidad muy elevada. Tanto en el primero como en el segundo podemos escuchar las voces de los pilotos que observan los objetos, quienes destacan lo rápido que se mueven.

"Los vídeos no revelan capacidades o sistemas sensibles"

Según ha dado a conocer la portavoz del Departamento de Defensa Sue Gough, el gobierno ha decidido publicar estos vídeos puesto que "no revelan capacidades o sistemas sensibles". Por esas misma razón, y dado que la publicación de estos vídeos no afecta a ninguna investigación posterior de incursiones militares en el espacio aéreo por fenómenos aéreos no identificados, desde el Pentágono han decidido publicarlos para que la sociedad pueda consultarlos en todo momento.

Sin embargo, hay que recordar que el hallazgo de fenómenos aéreos no identificados no determina que se haya encontrado vida extraterrestre ni mucho menos. Tan solo que el Departamento de Defensa de Estados Unidos no ha conseguido identificar las naves que han protagonizado dichas imágenes.