El PP acusa a Iglesias de no proteger a los mayores ante el coronavirus: "Son los niños de la posguerra"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha exigido este miércoles al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que proteja a los mayores, y ha afirmado que "bajo su tutela han muerto 16.000 personas mayores", que son "los niños de la posguerra, los padres de la Transición".

García Egea ha hecho este reproche a Iglesias en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde ha asegurado que el objetivo al frente del mando único en las residencias era "salvar vidas", no conseguir "un sillón en el CNI" para él.

Sin responder de forma específica a su intervención en las residencias de ancianos, el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales ha reivindicado su trabajo para impulsar el "mayor escudo social de la historia", que incluye -ha dicho- que en mayo esté disponible el ingreso mínimo vital que servirá para reactivar el consumo.

El vicepresidente y líder de Podemos asumió al inicio de la crisis de la COVID-19 las competencias de coordinar el funcionamiento de los servicios sociales de todo el Estado, en cooperación con comunidades autónomas y ayuntamientos, para hacer frente a la crisis provocada por el coronavirus, lo que incluía las residencias.

"Los mayores que usted olvida fueron los niños de la posguerra, fueron los padres de la Transición, fueron los abuelos a los que gracias a su pensión se superó la crisis de 2008. Son la mejor generación de españoles y por eso le exijo que los proteja", ha incidido García Egea en su turno de réplica.

En un tono muy duro, el secretario general del PP ha considerado una "inutilidad" su Vicepresidencia y le ha pedido que "ya que no ayuda, por lo menos no estorbe".

Ha augurado además que con "su tono pausado de no haber levantado un puño en su vida", Iglesias destruirá el PSOE y arruinará España.

"El principal partido de la oposición merece un contenido algo mejor que el que ha expresado usted", ha espetado, por su parte, el líder de Podemos, que ha traído a colación las privatizaciones y los recortes de los gobiernos del PP en la gestión de la sanidad.

"En este país hay consensos transversales. La gente que vota a su partido, señor Egea, no quiere ver más recortes en la sanidad pública, no quiere volver a tener una industria deslocalizada que no pueda fabricar respiradores; quiere ver a un país defendiendo nuestros intereses en Europa. Aléjese usted de Vox y vuelva a la Constitución", ha pedido Iglesias.

Sánchez insta a PP y Cs a hacer "autocrítica"

El presidente del Gobierno ha emplazado al PP y a Ciudadanos a hacer "un ejercicio de autocrítica compartida" por la gestión de la crisis del coronavirus porque si se habla de "errores y de la exigencia de no ser autocomplacientes" sería muy bueno que se hiciera.

De esta manera ha contestado en la sesión de control al portavoz adjunto de Cs, Edmundo Bal, que sustituye a Inés Arrimadas por cumplir ésta un confinamiento estricto debido a su embarazo y quien le ha recriminado que su Gobierno llegara tarde para afrontar la pandemia y que el plan de desescalada "no es seguro ni serio".

Sánchez ha insistido en que todos deben hacer autocrítica, también Cs porque cogobierna, por ejemplo en Madrid, uno de los principales focos de la infección y donde se ha escuchado -ha dicho- que no se va a renovar el contrato a los casi 8.500 médicos y enfermeras que fueron contratados para luchar contra la enfermedad.

"Eso tendría que hacer reflexionar a su partido para reforzar el sistema sanitario en Madrid porque todavía no se ha vencido la pandemia" y también en Murcia, en la hace poco se aprobaron unos presupuestos en los que, según Sánchez, no solo se ha recortado la partida vinculada a la sanidad sino que el presidente autonómico, Fernando López-Miras, del PP se ha subido el sueldo.

Casado dice que no hará "el ridículo" como Sánchez

El líder del PP ha criticado el plan de desescalada que presentó ayer el presidente del Gobierno a quien ha acusado de mentir en todo momento con la crisis del coronavirus y le ha advertido de que no piensa hacer el "ridículo" con él.

Casado ha arremetido una vez contra la gestión del Gobierno en la sesión de control del Congreso, en la que Sánchez ha reprochado al líder de la oposición su actitud "intransigente" y le ha animado a dejarla a un lado y "arrimar el hombro" como, en su opinión, está reclamando la sociedad.

Sánchez ha asegurado que su Gobierno no hará como el del PP y no aprovechará esta crisis para recortar el estado de bienestar, seguir "precarizando" las relaciones laborales o no apostar por un sistema fiscal más justo, como tampoco abandonará a los que "más están sufriendo".

"Nos puede decir cómo va a garantizar la desescalada si no sabemos cuántos asintomáticos se van a tomar el vermú", le ha preguntado por su parte Casado a Sánchez, a quien ha criticado por no informar a la oposición del plan de desescalada o la nueva ampliación del estado de alarma.

"Puede seguir haciendo el ridículo pero no nos pida que lo hagamos con usted", le ha dicho el líder del PP al jefe del Ejecutivo en este pleno que ha comenzado con un minuto de silencio por las víctimas del coronavirus.

Sánchez ha admitido que la situación económica y social es "gravísima" y, en este sentido, los datos de la EPA de ayer son "elocuentes", pero ha considerado que el Gobierno está tomando medidas adecuadas para intentar paliar sus efectos, poner en marcha el plan de desescalada y "volver a poner al país en marcha".

