"Es indecente que hablen de fichajes millonarios", Romero defiende los fichajes del Madrid sobre los del Barça

Los Ministerios de Hacienda y Trabajo han anunciado que fiscalizarán los gastos de los clubes que se acogieron a un ERTE durante la crisis del coronavirus. Las directivas, entre las que están FC Barcelona, Sevilla, Valencia y Atlético de Madrid, se hallarán bajo la lupa del Gobierno, sobre todo en materia de fichajes.

Lo que significa que todas aquellas operaciones millonarias que podrían estar planteándose en estos momentos serán inspeccionadas una vez se oficialicen. Ante esto ha opinado la sección de ‘La barra libre’ en SER Deportivos.

Antonio Romero, narrador de los partidos del Real Madrid en la Cadena SER, ha subrayado que "es indecente que equipos de fútbol profesionales que se vieron abocados a un ERTE estén hablando de fichajes multimillonarios". "Me parece muy bien el paso adelante que ha dado el Gobierno. Hasta un fichaje por un euro me parece bien que esté fiscalizado", añade.

El periodista ha recalcado que "estos clubes se han dado mucha prisa por elegir el ERTE”, por lo que "el Gobierno está en la obligación de hacer el seguimiento". "Un fichaje millonario de Primera División no tiene nada que ver con uno de Segunda. Y esto no tiene que ver con el fair play financiero, es un asunto de moral. Si tú has tardado entre 24 y 48 horas en atenenrte a un ERTE, ahora el Gobierno lo tiene que mirar".

El Madrid ha sido uno de los clubes que no se ha acogido a la opción del ERTE, pero sí ha acordado con los jugadores una reducción salarial del 20%. "Eso no tiene que ver con los 600.000 euros que se ha ahorrado el Barça. El acuerdo privado de los futbolistas y el Real Madrid no incumbe a nadie, ni siquiera al Gobierno. Los ERTE sí. Que no lo hubieran hecho. Hacer un ERTE no es incompatible con fichar, pero el Gobierno tiene que vigilarlo", añade.

Antón Meana, también periodista en la SER, ha seguido la línea de Romero. “Esto pasa porque la prensa, que no se inventa las cosas, comunica que el Barça está interesado en Isaak, el delantero de la Real Sociedad. E Isak tiene una cláusula de 60 millones de euros”.

La otra cara de la moneda la ha representado Jordi Martí. El periodista catalán ha apuntado que "el Barcelona cuenta con un presupuesto de más de mil millones de euros", y, sin embargo, con el ERTE se ha ahorrado "600.000 euros". Menos del 0,1% del total. "¿Es incompatible esto con fichar a Lautaro?", agrega Martí.

