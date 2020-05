ERC votará en contra de la prórroga del estado de alarma

La Ejecutiva Nacional de ERC ha anunciado mediante un comunicado que ha "decidido que el grupo parlamentario Republicano votará no a la prórroga del estado de alarma en el Congreso esta semana", por lo que Pedro Sánchez no contará con el apoyo del partido catalán para la ampliación del estado de alarma que propondrá este miércoles en el Congreso de los Diputados. En este sentido, Pablo Casado, líder del PP, ha trasladado al presidente del Gobierno que su partido tampoco le va apoyar. Ha sido el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, quien lo ha anunciado y a su vez ha pedido "responsabilidad a la oposición" para sacar adelante esta cuarta prórroga del estado de alarma, que en su opinión ha demostrado ser "el instrumento más eficaz". Por su parte, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha señalado que pondrá sobre la mesa una hoja de ruta para que se puedan mantener las medidas sanitarias, controlar la propagación del coronavirus y prolongar las ayudas económicas y sociales "sin necesidad de extender el estado de alarma".



"El estado de alarma no es el mecanismo adecuado. Se ha demostrado que no lo era durante toda esta crisis y así lo hemos denunciado. La centralización ha sido un error. Vimos abstenernos por responsabilidad y para dar un voto de confianza al gobierno español. Y pedimos rectificación en la retirada de competencias y espacios de soberanía. No lo han hecho. No han escuchado. No podemos seguir dando nuestros votos para facilitar este estado de alarma", ha explicado en el comunicado. ERC considera que "Cataluña debe poder decidir con las plenas competencias como se aborda la nueva fase de desconfinamiento en la que entramos, porque las decisiones y su aplicación son mucho más efectivas desde la proximidad y con el máximo conocimiento de la realidad social". "Hay que acabar la militarización y la restricción de derechos, libertades y competencias que impone el estado de alarma. Esto no es una guerra, no necesitamos un mando único del ministerio de defensa, esta situación debe gestionarse con criterios médicos y políticos como hemos defendido desde el principio. Se han de prorrogar las medidas excepcionales, no el estado de alarma".

"Entramos en un cambio de fase, entramos en la fase del desconfinamiento, y no podemos permitir que se vuelvan a repetir los errores que se han dado en la primera fase. Esta segunda fase requiere de la asunción de las competencias de gestión propias del Gobierno de la Generalidad. Durante casi toda la crisis sanitaria, el Gobierno catalán se ha anticipado y ha marcado el camino y los escenarios futuros, haciendo incluso rectificar menudo el gobierno español. No queremos que rectifiquen, queremos poder tomar las decisiones en función de la opinión de los expertos y conociendo plenamente la realidad social de nuestro país, no con decisiones tomadas a 600 km". "Debemos poder gestionar esta segunda fase desde Cataluña, sin tener que esperar autorizaciones ni rectificaciones, sin duplicidades de trabajo y sin pedir permiso para hacer aquello por lo que la ciudadanía nos ha elegido. Corresponsabilidad, empoderamiento ciudadano y decisiones basadas en datos. Esto es lo que toca a partir de ahora y creemos que sólo se puede hacer con las plenas competencias de Cataluña recuperadas".

El PP no dará el "sí" a una nueva prórroga y el aviso de Ábalos



Sánchez y Casado han hablado esta mañana sobre la prórroga del estado de alarma, y según el Gobierno, el líder del PP ha trasladado al presidente que su partido no apoyará la prórroga del estado de alarma. En esa conversación Pablo Casado no ha desvelado qué votará el PP, manteniendo la incógnita del sentido de su voto entre el no y la abstención. Ante esto, Ábalos ha pedido a la oposición "el mismo sacrificio que ha demostrado la sociedad española". "Si los españoles se han sacrificado, los políticos deben ser responsables". El ministro se ha dirigido directamente al PP para que "no se deje arrastrar por quien se vale de bulos (en referencia a Vox) porque de hacerlo, ha dicho, tendrán que responder ante los españoles". ¿Cuál es la alternativa al estado de alarma, el caos y el desorden?", ha asegurado el ministro.

Arrimadas, de Ciudadanos, no ha aclarado qué votará su grupo parlamentario el miércoles cuando el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos plantee la cuarta prórroga. Lo que ha asegurado es que el partido naranja siempre piensa en "el interés general de los españoles" y que no va a "poner en peligro" a los ciudadanos "quitándoles la protección jurídica, social y sanitaria o la coordinación para evitar un caos en un momento como este". En este sentido, ha destacado que la formación naranja siempre ha actuado "con sentido de Estado" y que "está demostrando muchísima más responsabilidad que el Gobierno de España" y que "se preocupa más por los españoles" que Sánchez. Por eso, además de rechazar la "amenaza" del presidente a los españoles, le exigirá que "vaya preparando la salida del estado de alarma" con un plan concreto. Y en función de lo que responda, Ciudadanos decidirá su posición en la votación del miércoles.

