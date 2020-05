Coronavirus: datos y sonidos del 51º día de confinamiento en España

Ya hemos superado los 50 días de confinamiento por el coronavirus y los datos siguen confirmando que el esfuerzo ha merecido la pena. Este lunes es el primer día sin nuevos casos de contagio de COVID-19 en tres comunidades autónomas y se han registrado 356 nuevos contagios en las últimas 24 horas, una cifra mucho más baja que hace tan solo algunas semanas. Hoy además han abierto peluquerías y pequeños comercios con cita previa y con un máximo de un cliente por trabajador. Ahora todas las miradas están puestas en el Congreso, donde el próximo miércoles se debatirá la tercera prórroga del estado de alarma que, en esta ocasión, cuenta con el rechazo de gran parte de la oposición.

Baleares, Murcia y Comunidad Valenciana, sin nuevos contagios

Durante las últimas 24 horas se han registrado 356 casos por PCR y 164 fallecidos por coronavirus en España. Así lo ha dado a conocer el Ministerio de Sanidad a través de una nota de prensa publicada este lunes, en la que notifica un importante descenso en número de contagios respecto al pasado domingo, cuando se registraron 838 casos y 164 muertes en todo el país. Además, tres comunidades -Baleares, Murcia y Comunidad Valenciana- no han registrado nuevos contagios en el último día.

Cambio de criterio con las PCR

El Ministerio de Sanidad cambia el criterio para la realización de las pruebas PCR. Hasta ahora solo se las hacían a los casos sospechosos de coronavirus que tenían que ser atendidos de gravedad en los hospitales. Sin embargo, a partir de ahora, en el plan de desescalada, al que ha tenido acceso la Cadena SER, Sanidad establece que los centros de atención primaria tengan capacidad para hacer esas pruebas a los pacientes que tengan síntomas de la enfermedad en las primeras 24 horas. Se trata de localizar rápidamente los casos de nuevos contagios, aislarlos y rastrear todos los contactos que hayan podido tener.

Los cambios de posición de PP y ERC complican al Gobierno la nueva prórroga del estado de alarma

El cambio de postura anunciado este lunes por Partido Popular y ERC hace complica el panorama del Gobierno con respecto a la nueva prórroga del estado de alarma que se tiene que debatir y votar este miércoles en el Congreso de los Diputados. El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que la renovación del estado de alarma "no tiene sentido" y ha avanzado que, "a día de hoy", su partido "no puede apoyarla". Casado, que ha mantenido hoy una conversación de cerca de una hora con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera que el Ejecutivo actúa de forma unilateral y sin informar ni negociar. También ha cambiado de parecer ERC en las últimas horas. La Ejecutiva Nacional de los republicanos ha decidido que sus diputados votarán 'no' a la prórroga.

Final de la Copa del Rey

El Athletic Club y la Real Sociedad han pedido a la Federación que la final de la Copa del Rey se dispute a puerta abierta en una fecha por determinar entre las tres partes. La final, programada para el 18 de abril, tuvo que ser suspendida debido al parón por la pandemia del coronavirus. Ahora ambos clubes quieren encontrar una fecha junto a la Federación para que se dispute con público, según han hecho saber los clubes en un comunicado emitido este lunes.

