La saga 'Crepúsculo' continúa: Stephanie Meyer confirma una nueva novela narrada por Edward Cullen

Hace ya varios años, concretamente en 2005, la estadounidense Stephanie Meyer publicaba Crepúsculo. Una novela, que narraba la historia de amor entre Bella Swan y el vampiro Edward Cullen, que se convertiría con el paso de los años en la piedra angular de una de las sagas fantásticas más populares del siglo XXI. Una saga que no solo triunfaría en el campo de la literatura, sino que también arrasaría posteriormente en la gran pantalla con una adaptación cinematográfica protagonizada por Robert Pattinson y Kristen Stewart.

Quince años más tarde, y después de publicar cuatro novelas en la que profundizaban en la historia de estos personajes, la autora de la saga fantástica ha anunciado Midnight Sun. Una nueva novela, que saldrá a la venta en Estados Unidos a partir del próximo 4 de agosto, que permitirá a los lectores y lectoras descubrir detalles hasta la fecha desconocidos sobre el pasado de uno de los vampiros más famosos de la historia del cine.

La novela estará narrada por Edward Cullen

Y es que, tal y como ha reconocido la autora durante una entrevista para Good Morning America, esta nueva novela estará narrada por el propio vampiro. Un nuevo punto de vista que nos permitirá conocer nuevos detalles sobre su pasado e incluso profundizar en sus pensamientos tras conocer a la que, en un futuro, será su futura esposa. Una novela "más oscura y desesperada" que las anteriores que pretende revivir la llamada de una de las sagas más exitosas de las últimas décadas.

La escritora comenzó a trabajar en esta novela en 2008. Sin embargo, y después de que el borrador de la misma se filtrara en Internet, Meyer decidió abandonar el proyecto de forma indefinida. Un proyecto que no retomaría hasta hace unos meses, cuando escribía el último capítulo que llegará a las librerías de Estados Unidos a partir del próximo de agosto.

Stephenie Meyer confirma una nueva novela. / Stephenie Meyer

El libro saldrá a la venta el próximo 4 de agosto

A través de un comunicado publicado en su página web, la autora ha reconocido que tenía muchas dudas sobre si debería publicar la novela o no: "Es un momento de locos y no estaba segura de si sacar este libro ahora". Sin embargo, y después de reparar en que sus seguidores llevaban muchos años esperando en esa novela, la autora ha decidido seguir adelante: "No me parecía justo haceros esperar más".

En esta carta dirigida a los seguidores y seguidoras de la saga, Meyer explica que necesita más distracciones que nunca para hacer frente al confinamiento. Algo que también necesitan los millones de personas que se enamoraron de la historia entre Bella Swan y Edward Cullen, quienes podrían viajar al universo fantástico de Crepúsculo y conocer nuevos detalles sobre una de las historias más exitosas del siglo XXI. Por lo tanto, la saga continúa con una nueva novela que se adentra en la historia de uno de los vampiros más famosos del siglo XXI.