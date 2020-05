Christian Eriksen, centrocampista del Inter, ha sido muy claro sobre cómo ha sido su mudanza a Milán en plena pandemia del coronavirus, después de salir de las filas del Tottenham.

El jugador danés se ha llegado a sentir tan "abatido" que se ha planteado pedir ayuda a sus actuales compañeros, Ashley Young y Romelu Lukaku, para dormir en sus casas. "Pensé en pedirles pasar el confinamiento con ellos, pero ellos tienen familias de las que cuidar y 14 días son muchos para estar durmiendo en el sofá de otra persona", explica a The Sun.

No obstante, optó por quedars en la ciudad deportiva del Inter. "En lugar de eso, me he quedado en las inslataciones del club con un chef y cinco miembros del staff que han preferido pasar aquí la cuarentena para proteger a sus familias", añade.

Además, el jugador danés tuvo un encuentro con la policía local cuando fue a hacer la compra, debido a las medidas de confinamiento de Italia. "La policía me paró y, con lo mal que hablo italiano, les intenté explicar lo que hacía, a dónde iba y por qué estaba en la calle", explica.

"Nunca había tenido tanto libre, ni siquiera puedes ir a hacer la compra. No me puedo quejar, porque es mucho más difícil para otras personas, pero es muy distinto a lo que estoy acostumbrado", añade.

El jugador admite llevar casi dos meses sin tocar un balón. "He estado corriendo en el parking y he calculado que puedo correr 35 metros y luego darme la vuelta. No he tocado un balón en siete semanas, el periodo más largo de mi vida, y lo empiezo a echar de menos", finaliza.

