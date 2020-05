Dijana Djokovic, madre de Novak Djokovic, echa la vista atrás, explica cómo fue la difícil infancia del actual número uno del mundo y, respecto a los rivales de su hijo, afirma que "Roger Federer es un poco arrogante".

Dijana hace mención a una de las últimas finales de Grand Slam. Califica la final de Wimbledon 2019, en la que Federer y Djokovic se vieron las caras, como "el partido más difícil de ese año", explica en una entrevista a Blick.

En un estadio donde todos aplaudían a Roger Federer, sólo éramos un puñado de fanáticos para Novak. No es agradable que Federer u otros me molesten en esos momentos. Pero me molestó porque Federer es un poco arrogante", afirma.

"Cuando Federer tuvo dos pelotas de partido, tomé mi cruz del río Don. Soy creyente, uso el amuleto todo el tiempo, a menudo me salvó en momentos difíciles. Me dije a mí mismo: “Nole, puedes hacerlo, lo has hecho dos veces, puedes hacerlo de nuevo”. Lo hizo", explica.

La madre del tenista explica que Novak se "siente elegido por Dios". "Fue salvado por Dios. Novak también cree en Dios, se siente elegido. Lleva una cruz que le trae paz y felicidad. Es del monasterio griego Hilandar. Él dice sus oraciones por la mañana y por la tarde", añade.

"Me despertaba todas las mañanas y no sabía cómo comprarnos pan"

La infancia de Djokovic no fue sencilla. Desde que era un niño su familia se vio apretada por asuntos económicos. "Mi esposo Srdjan acompañó a Novak a los torneos, me quedé en casa con dos niños pequeños, ya no teníamos ningún dinar (moneda serbia). Me despertaba todas las mañanas y no sabía cómo comprarnos pan. Me dolía, estaba desesperada. Fuimos muy valientes. Si Novak hubiera nacido en otro país, todo habría sido diferente. Pero no teníamos apoyo en Serbia", explica la madre.

"Srdjan tomó prestado dinero de personas que hacen negocios ilegales. Por supuesto, lo querían de vuelta con altas tasas de interés. Siguió girando en círculos. Para pagar la deuda, tuvo que pedir prestado dinero una y otra y otra vez. Cuanto más sentían los concesionarios lo urgente que era el dinero, más aumentaban la tasa de interés", añade. "Srdjan llamó a miles de puertas para encontrar un patrocinador. Habló con gente de negocios sobre si querían invertir en Novak. Pero la gente no escuchó. Lástima, probablemente habrían ganado millones hoy".

Además, Dijana explica cómo ella y su marido no pudieron dedicar el mismo esfuerzo a sus otros hermanos. "Descuidamos a sus dos hermanos menores porque todo giraba en torno a Novak. Una vez, Marko y Djordje tenía que ir a un campamento en Barcelona pero lo cancelamos todo porque la familia voló a Miami a la mañana siguiente para estar con Nole. Nos necesitaba y queríamos hacerle sentir que estábamos con él. Llegó a la final y fue una experiencia clave. Desde entonces, lo dimos todo por él. Lo siento por nuestros otros dos hijos, ellos también eran talentosos pero no pudimos apoyarlos. Mi esposo se quedó sin energías. No tuvimos fuerza para hacerlo de nuevo como con Novak", concluye.