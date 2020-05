¿Tengo que llevar guantes cuando salgo a la calle? Respuestas a preguntas comunes sobre esta medida

Las mascarillas, los guantes y los geles hidroalcohólicos se han convertido en varios de los productos estrella durante la crisis del coronavirus en nuestro país. Un serie de productos, que se pueden adquirir tanto en farmacias como en supermercados, que son utilizados por cada vez más personas para hacer frente a una pandemia que ha dejado 227.436 casos y 26.744 muertos en España.

Y es que, aunque de que su uso no es obligatorio, cada vez son más quienes recurren a este tipo de productos para hacer frente al contagio. No obstante, su eficacia contra el virus no es la misma, tal y como ha dado a conocer recientemente el Ministerio de Sanidad a través de la Guía de Actuación para Personas con Condiciones de Salud Crónicas y Personas Mayores en Situación de Confinamiento.

A pesar de que las mascarillas si que son fundamentales para combatir la propagación del virus, ya que evitan que las gotitas respiratorias que expulsamos acaben sobre cualquier superficie o terceras personas, el uso de mascarillas no parece ser decisivo en la lucha contra la COVID-19. Por esa misma razón, y para evitar una sensación de falsa protección, el ministerio ha publicado una guía que nos ayudará a descubrir cuándo hay que recurrir a los guantes y cuándo no.

¿Tengo que llevar guantes cuando salgo a la calle?

Según recoge el Ministerio de Sanidad, no tenemos que utilizar guantes cuando salgamos a la calle. De hecho, en la infografía explican que la limpieza adecuada y frecuente de manos es mucho más eficaz que el uso de guantes por varias razones.

En primer lugar, el Ministerio explica que utilizar guantes durante mucho tiempo hace que se ensucien y puedan contaminarse. Por otro lado, Sanidad recuerda que te puedes infectar si te tocas la cara con unos guantes que estén contaminados. Por último, quitarse los guantes sin contaminarse las manos no es sencillo. Por lo que, a la hora de salir a la calle, evita los guantes.

¿Tengo que usar guantes en los comercios?

A pesar de que su uso no es recomendable a la hora de salir a la calle a dar un paseo, si que lo es cuando vamos a hacer la compra a cualquier comercio. No solo para protegerse del virus a la hora de manipular cualquier producto, sino para evitar que otros clientes y trabajadores del local puedan contagiarse del mismo.

Y es que, en caso de que tuviéramos el virus y no utilizáramos guantes, podríamos acabar propagando la enfermedad con rapidez sobre espacios cerrados como puede ser un supermercado. Por esa misma razón, y para evitar propagar la enfermedad, utiliza guantes en los comercios. Sobre todo cuando vayas a comprar fruta y verdura, ya que son productos que están mucho más expuestos al resto en grandes superficies.