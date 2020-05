Roberto Leal desvela que ha recibido un mensaje de Christian Gálvez

Este martes se ha presentado en rueda de prensa el estreno de 'Pasapalabra', que aterriza este miércoles 15 de mayo en la parrilla de Antena 3. Durante este encuentro, los responsables de la cadena han dado las claves del regreso del concurso a la que fue su cara. Además, han querido reconocer la labor de Roberto Leal al frente de este formato. "Roberto Leal fue siempre la primera opción", ha dicho Carmen Ferreiro, directora de Entretenimiento de Atresmedia.

Por su parte, el presentador andaluz ha hecho una primera valoración del que va a ser uno de los mayores retos de su carrera: "Estoy feliz porque 'Pasapalabra' es un gran formato y volver a Antena 3 es como volver a casa. Estuve cinco años en esta cadena y me fui de aquí con el cariño de muchas personas y la promesa de que algún día iba a volver".

"Me visualizo en 'Pasapalabra' dentro diez años", ha señalado. "Es un programa querido y todos tenemos muchas ganas. Es una bonita manera de empezar un nuevo ciclo".

Durante la rueda de prensa también ha salido el nombre de Christian Gálvez, encargado de conducir 'Pasapalabra' durante doce años en Telecinco. Y es que el presentador escribió a Roberto Leal en cuanto se enteró que él era el elegido para llevar las riendas de 'Pasapalabra' en Antena 3.

"Me mandó un mensaje muy bonito. Me deseó mucha suerte y habló del equipo, que es muy bueno. Me dio mucha alegría", ha explicado. "Cruzamos varios mensajes. Fue un gesto muy bonito y le tengo mucho respeto como compañero".