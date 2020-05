Coronavirus en España | Última hora en directo: la oposición examina al Gobierno al inicio de la desescalada

Íñigo Renedo

. "Si hace unos días os dijimos que las posibilidades de celebrar Mad Cool eran muy reducidas, hoy os tenemos que decir, con mucha sinceridad, que el festival no se va a poder realizar en las fechas previstas", dice en un comunicado la organización del certamen. Tanto el Mad Cool, como el resto de festivales que ya han cancelado y los que esperan a hacerlo en los próximos días, piden al gobierno que decrete la causa de fuerza mayor para poder resolver todo de manera correcta. "Desafortunadamente, no podemos tomar una decisión de forma unilateral, puesto que son cientos los contratos de artistas, proveedores, patrocinadores, freelances, etc... que necesitan este tipo de resolución gubernamental, tal y como se ha implantado en la mayoría de países de Europa", aclaran los organizadores. Esta era una de las peticiones que el sector de la música pedía al ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, y que, de momento, no se ha realizado. http://cort.as/-VOyL Informa Pepa Blanes