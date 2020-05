Nuevas peticiones de las comunidades para pasar a la fase 1: Madrid, Cataluña, Valencia y las dos Castillas

El Ministerio de Sanidad está recibiendo este miércoles las peticiones de las comunidades autonómas en torno al plan de desescalada:

Madrid perfila el informe para pasar a fase 1

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha afirmado que están "perfilando" el informe para solicitar formalmente al Ministerio de Sanidad pasar a la fase 1 del plan de desescalada y que están "a punto de terminarlo" para mandarlo en "unos minutos".

En este sentido, ha agregado que la Comunidad de Madrid está preparada para escalar a ese nivel y que otro rechazo por parte de la administración estatal no se entendería porque se ha cumplido con las directrices marcadas por el Ministerio.

El informe lo entregará a lo largo de la tarde, lo cual volverá a hacerlo fuera de plazo como ya hiciera la semana pasada.

Cataluña pide pasar a fase 1 excepto Barcelona

El Govern de Cataluña pedirá al Ministerio de Sanidad que las regiones sanitarias de Lleida, Girona y la Cataluña central pasen a la fase 1 de desconfinamiento el próximo lunes, día 18, con lo que la ciudad de Barcelona quedará una semana más en la 0.

Si Sanidad aprueba esta petición, con estas nuevas zonas serán seis las regiones sanitarias catalanas que estarán en la fase 1 de desconfinamiento, y que quedarán en la fase 0 Barcelona ciudad, y las dos regiones Metropolitanas, la Norte y la Sur.

Con esta propuesta, aprobada por los responsables del Procicat, la consellera de Salud, Alba Vergés, y el director de Salud Pública, Joan Guix, mantienen la apuesta del Govern por la prudencia y la seguridad hacia el desconfinamiento.

La Comunidad Valenciana pide pasar a fase 1, con restricciones

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha confirmado en rueda de prensa que la Comunitat Valenciana solicita este miércoles pasar a la fase 1 en todos sus departamentos. Esta petición, no obstante, incluye algunas restricciones. Por ejemplo, la de no permitir todavía los actos culturales de hasta 200 personas que sí se incluyen en las condiciones de esta fase y la otra restricción se pide sólo en el departamento de salud de La Ribera, debido a su singularidad, y sería no permitir todavía las reuniones de hasta diez personas en un domicilio o en terrazas.

Castilla y León permitirá desescalar a zonas

La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, ha avanzado que este miércoles se remitirá al Ministerio un nuevo listado en el que se propondrán más zonas básicas de salud para iniciar la desescalada y pasar a fase 1 con el criterio de que haya tres o menos casos por 10.000 habitantes en 14 días y garantías de trazabililidad de cada uno de los afectados por COVID-19.

La consejera ha detallado en la rueda de prensa que ofrece de forma diaria para evaluar la situación de contagios por coronavirus en la Comunidad que esta propuesta será remitida al Ministerio en la tarde de hoy y mañana se dará a conocer a la ciudadanía. Así, este jueves tendrá de nuevo una reunión bilateral con le Gobierno para cerrar finalmente el nuevo listado propuesto por la Junta.

"Nuestra propuesta está basada siempre en un principio fundamental de prudencia", ha defendido Casado, quien ha explicado que en la propuesta se incluyen zonas con posibilidad de transmisión "muy baja" y en las que si apareciera algún nuevo caso se podría llevar a efecto una vigilancia epidemiológica "muy estricta" para evitar la transmisión.

Casado ha defendido que el punto de corte establecido es "prudente" y ha asegurado que en esta segunda propuesta se incluirán las 14 zonas que quedaron fuera en la inicial que permitió estar en fase 1 a 26 áreas, aunque no ha querido precisar más hasta que el documento esté cerrado.

Castilla-La Mancha pide que pasen Toledo, Albacete y Ciudad Real

Castilla-La Mancha ha entregado ya al Ministerio de Sanidad la documentación para que las provincias de Albacete, Ciudad Real y Toledo puedan pasar a la fase 1 de la desescalada a partir del lunes próximo, 18 de mayo.

El director general de Salud Pública de Castilla-La Mancha, Juan Camacho, ha informado en una rueda de prensa telemática de que este lunes se enviaron las estrategias específicas de Vigilancia de Casos y Contactos de la región, el plan formativo de las Enfermeras Investigadoras de Casos en los recursos de Atención Primaria y un pequeño resumen del proyecto de notificación de casos a través de plataforma web.

En concreto, ha anunciado la puesta en marcha de un dispositivo formado por 427 enfermeras para detectar e investigar casos nuevos de COVID-19, que estarán en recursos de Atención Primaria.

Moreno espera que Málaga y Granada pasen a fase 1

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha dicho que están "puliendo al máximo" el informe que presentarán al Ministerio de Sanidad para "que no haya ningún tipo de duda" y se ha mostrado convencido de que Málaga y Granada pasarán a la fase 1 el lunes y de que después toda la comunidad podrá avanzar en conjunto.

Moreno ha explicado que no quieren que haya "ninguna mácula" en el informe que deben presentar este miércoles a Sanidad y ha afirmado que todos los argumentos que esgrimen son "razonables, objetivos" y son los que el Ministerio solicitó a la Junta.

La evolución de la pandemia en las provincias de Málaga y Granada hace que Moreno esté convencido de que también podrán pasar ese día a la fase 2, por lo que él aspira a que toda la comunidad pueda pasar "en su conjunto".

Canarias pide La Gomera, El Hierro y La Graciosa en fase 2

El consejero de Sanidad, Julio Pérez, ha solicitado esta mañana al equipo de la Dirección General de Salud Pública que prepare la documentación necesaria para presentar al Ministerio de Sanidad con objeto de que las islas de La Graciosa, El Hierro y La Gomera puedan pasar a la fase 2 de la desescalada.

Según ha sabido la SER, el departamento autonómico justifica esta petición en que las tres islas llevan una semana de adelanto con respecto al resto del Archipiélago en la fase 1 y se estima que se cumple con los requisistos para pasar al siguiente nivel del plan de desconfinamiento.

