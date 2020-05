Marcos Senna, en Carrusel Deportivo: "Sentí mucho dolor de no estar en el Mundial 2010"

Marcos Senna, jugador capital de aquella Selección Española en la Eurocopa de Suiza y Austria en 2008, ha hablado con Dani Garrido y el resto de la banda en Carrusel Deportivo, para recordar su paso por aquella Selección y su papel actual como directivo del Villarreal.

El jugador hispano brasileño era el gran motor de aquella Selección liderada por el gran Luis Aragonés desde el banquillo. Su carisma como entrenador aún sigue dejando huella en Senna: "Luis Aragonés era un maestro y le echamos mucho de menos".

La llegada de Vicente del Bosque supuso más regularidad para Marcos Senna, sin embargo la mala noticia llegó en la convocatoria para el Mundial que nos proclamó campeones del mundo. "Yo venía de jugar mucho, hasta el último partido de la última convocatoria de 2010 y al final me quedé fuera, me quedé tocado. Seguí animando a la España de 2010 campeona del mundo aunque me dolía mucho no estar ahí, fue mucho dolor".

Senna recordó aquella Eurocopa de 2008 y alabó a la generación con el que pudo compartir vestuarios: "Se junto una generación increíble en 2008, creímos en el equipo y eso llevó a los éxitos".