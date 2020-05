"¿Cómo no se me había ocurrido antes?": el truco definitivo para cerrar las cajas de cereales

Internet está repleta de trucos para conservar frescos todo tipo de alimentos. Desde la carne y el pescado hasta la fruta o las verduras. También para otro tipo de productos de nuestro día a día como, por ejemplo, los cereales. Hasta la fecha, la gran mayoría de personas optaba por poner una pinza en la bolsa de plástico para evitar que los cereales no acaben resecos rápidamente. Sin embargo, hay una opción mucho más fácil y sencilla que, además, te permitirá ahorrar espacio en tu armario.

Las cajas de cereales son grandes por naturaleza. Unas cajas que, inevitablemente, te comerán parte de tu armario e impedirán el acceso a otros productos. Por esa misma razón, y si estás buscando una opción rápida y sencilla tanto para ganar espacio en tu armario como para conservar este producto en un estado óptimo, presta atención a los consejos de la estadounidense Becky Holden McGhee.

El truco definitivo para cerrar la caja de cereales: paso a paso

Hace apenas unos días, la estadounidense compartía una serie de fotografías en su cuenta de Facebook mediante las que demostraba los pasos a seguir para garantizar el buen estado de los cereales: "Este es el truco más fácil para mantener tus cereales frescos". Unas fotos, posteriormente reconvertidas en vídeo a petición popular, que nos indicaban que lo primero que tenemos que hacer es meter las solapas laterales y una de las grandes en el interior de la caja.

A continuación, y después de haber completado este primer paso, la estadounidense nos recomienda doblar hacia adentro cada uno de los laterales de la caja. Deberás hacerlo de tal forma que la parte delantera como la trasera acaben tocándose entre sí. Por último, la estadounidense nos explica que tan solo tendremos que introducir la solapa que queda en el exterior por el medio de la doblez y la solapa del otro extremo.

"¿Cómo no se me había ocurrido antes?": el truco se viraliza en Internet

De esta manera, la caja quedará cerrada como si de una bolsa se tratara sin la necesidad de pinzas. Tras la publicación de este vídeo, que se hacía viral en cuestión de horas, muchas han sido las personas que han lamentado no haber conocido este truco antes. Mientras que algunas personas han destacado la utilidad de este truco para cerrar la caja, otras han lamentado no haberlo llevado a cabo antes: "Lo he estado haciendo mal toda mi vida".

De hecho, las redes sociales se han llenado de vídeos en los que un gran número de personas imitan a Becky Holden McGhee con el objetivo de propagar el truco por la red y que llegue a muchas más personas. En definitiva, Internet ha vuelto a ser, una vez más, una herramienta que nos ayuda a que nuestro día a día sea mucho más sencillo.