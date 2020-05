¿Debo desinfectar las cosas con las que salgo a la calle? Esta es la respuesta de Fernando Simón

Sanidad ha dado a conocer los datos de coronavirus en las últimas 24 horas: España registra 59 muertos y 285 nuevos contagios, las mejores cifras desde que comenzó el estado de alarma. El director del Centro de Emergencias y Alertas de Sanidad, Fernando Simón, ha resaltado que se trata de datos "realmente buenos" y, como siempre, ha respondido las preguntas de algunos ciudadanos. Una de ellas quería saber si debía limpiar su silla de ruedas al llegar a casa después del paseo: "Las sillas de ruedas no suponen un riesgo importante para la transmisión", ha respondido el doctor. "Puede haber situaciones raras en las que haya una infección tardía por contacto con una superficie, pero no es lo normal. Ahora mismo estamos en una fase de muy baja transmisión y gracias a todos lo hemos conseguido", aclaraba. No obstante, ha apuntado que en caso de que la silla de ruedas sea empujada por otra persona que ayuda a quien va en ella, "simplemente" se podría plantear la desinfección de los manillares con un trapo.

Fernando Simón ha querido dejar claro que el riesgo cero nunca existe pero que "el virus ahora mismo es incluso mucho más improbable que esté en el ambiente" por lo que "no hay que preocuparse de manera excesiva". En esa línea, no considera que sea necesario limpiar cada cosa que sale a la calle de manera profusa: "A mí no me molesta que la gente sobreactue aunque no podemos avalar ese tipo de actuaciones desde Sanidad Pública".