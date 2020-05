Madrid y Barcelona solicitan a Sanidad el pase a la 'fase 1' de la desescalada

La Comunidad de Madrid ha solicitado de nuevo formalmente al Gobierno central acceder a la fase uno de desescalada y remitirá un nuevo informe técnico esta noche de cara a justificar su acceso a este nivel para el próximo 25 de mayo. Así lo han indicado fuentes de la Consejería de Sanidad para recalcar que esta tercera petición se ha oficializado en la reunión del consejo interterritorial entre el ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. Además, se ha fijado una nueva reunión bilateral entre ambas administraciones para analizar en detalla esta petición que será, en un principio, este jueves.

Por su parte, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha explicado que aunque la Comunidad de Madrid presente este lunes un nuevo documento para pedir el pase a la fase 1 del plan de desescalada se tardará unos días en analizar los datos y tomar una decisión, y ha añadido que no le extrañaría que el nuevo informe de Madrid avale su progreso de fase.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, aseguraron tras la segunda negativa del Ministerio a acceder a esta fase que la autonomía cumplía, a su juicio, con los requisitos marcados por el Estado y deslizaban que el rechazo se debía a motivos políticos. El rechazo el pasado viernes a la solicitud de Madrid de escalar a la fase uno generó gran malestar en el Ejecutivo autonómico y la presidenta regional reclamó la resolución técnica del Ministerio en la que se fundaba esa negativa o emprendería acciones legales.

El ministerio de Sanidad, por su parte, remitió un informe rubricado por su Dirección de Salud Pública en el que se recogía varios aspectos por el que Madrid debía seguir en la fase cero. Concretamente, aludía a que su capacidad de realización de pruebas PCR estaba "al límite", aprecia que la Comunidad no aportaba "aspectos claves" sobre los tiempos de disponibilidad de la información recopilada en su sistema de vigilancia ante el COVID-19, que debía además consolidar en Atención Primaria, y entendía que no aporta detalles de refuerzo del personal necesario. También apreciaba que el 20% de las residencias de Madrid, que son uno de los principales focos de transmisión y mortalidad, "aún no están cubiertas por los sistemas de coordinación asistencial sanitaria desarrollados durante la epidemia".

Por su parte, la Comunidad de Madrid reclamó los informes de valoración de las comunidades que han accedido a la fase uno de desescalada para comprobar que no se ha producido una situación "discriminatoria" con la región, que muestra su oposición a continuar en la fase cero al entender que cumple con los baremos exigidos.

Barcelona también solicita el pase

Barcelona, otro de los territorios en la 'fase 0', también ha pedido avanzar en la desescalada. El Govern ha propuesto que Barcelona y las regiones metropolitanas norte y sur pasen a fase 1 de la desescalada el lunes 25 de mayo, y que Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre (Tarragona) y Alt-Pirineu (Lleida) avancen a la fase 2. La Conselleria de Salud ha explicado este lunes en un comunicado que ha enviado al Gobierno la nueva propuesta de desconfinamiento, que ha sido explicada en una reunión entre la consellera de Salud, Alba Vergés, y los alcaldes del área metropolitana, y en el ámbito del plan Procicat.

Los vecinos del barrio de Sagrada Familia. / Marta Pérez (EFE)

En el caso de Barcelona y su área metropolitana, la Conselleria destaca que se está constatando que se mantiene la evolución a la baja de los factores de riesgo epidemiológico —incidencia de nuevos casos y tasa reproductiva efectiva— y que se ha impulsado la capacidad de diagnóstico y seguimiento de casos con pruebas PCR.

La 'fase 1'



En los territorios que pasen a la 'fase 1' se podrá retomar la actividad deportiva, tanto profesional como no profesional, y se permitirán las reuniones de hasta 10 personas con distancias de seguridad, siempre que todas ellas vivan en la misma región sanitaria. Los desplazamientos dentro de la misma región están permitidos, y dentro de ellas los ciudadanos podrán moverse por el exterior, trasladarse a otros domicilios e ir a terrazas y locales de restauración.

Las terrazas podrán abrir con la mitad de su aforo habitual, los hoteles podrán recibir huéspedes siempre que mantengan los espacios comunes cerrados y no será necesario solicitar cita previa antes de ir a comprar a un establecimiento. También se podrá asistir a espectáculos culturales, con un máximo de 30 personas y de 200 si son al aire libre; visitar museos, en los que no deberá rebasarse el 30% del aforo, e ir a bibliotecas con el fin de sacar libros y devolverlos.

En los velatorios y entierros en espacios cerrados no se podrán reunir más de 10 personas, y en los lugares de culto no se deberá sobrepasar el tercio del aforo.

La fase 2



En fase 2, podrán abrir los restaurantes con servicio de mesa y las grandes superficies —al 40%—, aunque no se podrán utilizar los espacios comunes ni los recreativos. Cines, teatros y auditorios podrán volver a abrir, aunque limitando el aforo a un tercio; adicionalmente, en establecimientos diferentes a estos en los que se desarrollen también actividades culturales no se podrán reunir más de 50 personas en espacios cerrados, y 400 en abiertos.